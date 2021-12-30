«Сохранить на дорогах жизни разум дано лишь 20% людей»: академик Бехтерев о 5 признаках угасания памяти Только около 20% людей, доживших до преклонного возраста, сохраняют здравый ум и твердую память. К таким выводам пришел академик Владимир Бехтерев, посвятивший жизнь изучению работы человеческого мозга. Большинство же страдает от слабоумия и других возрастных заболеваний мозга, хотя во многих случаях человеку под силу предотвратить угасание мозга.Бехтерев однажды заметил, что: «Великое счастье — уйти из этой жизни, сохранив остатки разума, способность думать и анализировать происходящее вокруг».Но, по словам ученого, этих возрастных проблем во многих случаях можно избежать. Что же именно запускает те процессы, которые ведут к угасанию мозга?Бехтерев был уверен, что 80 % людей сами делают себя слабоумными. И для того, чтобы не войти в эту статистику в будущем, нужно постараться сейчас.Владимир Бехтерев считал, что возрастные проблемы с мозгом наступают по той причине, что человек становится рабом своих привычек, и из-за этого мозг начинает лениться и постепенно «засыпать». Чтобы узнать, есть ли в человеке признаки угасания мозга, академик Бехтерев создал тест, который и помогает это определить.Первый признак: отсутствие желания учитьсяСлабоумие никогда не наступает внезапно, говорил Бехтерев. Проблема нарастает с годами, получая все большую власть над нами. Заметьте, что здравый ум до глубокой старости сохраняют представители творческих профессий. Ведь ежедневная умственная деятельность препятствует возрастному ухудшению состояния мозга.Вот почему необходимо регулярно получать новые знания: читать книги, проходить курсы, изучать языки, осваивать новое хобби, запоминать новую информацию. Время от времени можно открыть школьные и вузовские учебники, чтобы актуализировать ранее пройденную информацию.Второй признак: тоска по прошломуПо словам академика Бехтерева, стоит бить тревогу и в тех случаях, когда человек слишком привязывается к прошлому, и в его угоду отказывается от использования новых технологий. Все это происходит опять-таки по причине человеческой лени: ведь перед тем, как начать пользоваться чем-то новым, этому нужно научиться. Человек продолжает пользоваться старыми вещами по привычке, оправдывая свое поведение тем, что ему новшества не нужны. А ведь решение новых задач, как известно, продлевает молодость мозга.Третий признак: сложно концентрировать свое вниманиеЭта проблема может проявляться в забывчивости, постоянном откладывании рабочих задач, на которых сложно сосредоточиться. Человек испытывает трудности в освоении новой информации, приходится перечитывать ее по несколько раз, чтобы понять суть. Все время что-то отвлекает. Новые книги кажутся неинтересными, сложно уследить за сюжетной линией в них.Чтобы убрать эту проблему, в первую очередь, необходимо исключить у себя факторы, снижающие концентрацию внимания (усталость, недосып). Важно позаботиться и об умеренных физических нагрузках в течение 15-20 минут ежедневно. Физические нагрузки помогут снизить уровень стресса и улучшить концентрацию внимания.Четвертый признак: критика и раздражениеЕсли кто-то считает, что под него должны подстраиваться все окружающие люди, то это также тревожный сигнал. Человек начинает мнить себя экспертом в самых различных вопросах, начиная от образования и кинематографа, заканчивая политикой и экономикой. Если же такой человек слышит несогласие в свой адрес, это вызывает у него раздражение, обиду. Любое мнение подвергается критики и считается ошибочным, если оно не мое.Пятый признак: жизнь по расписаниюЧем старше мы становимся, тем чаще живем на уровне рефлексов. Проснулись, убрали кровать, позавтракали, выпили кофе, почистили зубы, ушли на работу, вечером — домой по привычному маршруту, кухня, диван, телевизор. Все повторяется по заведенному распорядку изо дня в день. И в итоге наш мозг начинает лениться и угасать.Чтобы этого не происходило, проведите ревизию своих старых привычек и заведите новые. Придумывайте для себя новое занятие или новые поездки, хоть на другой конец города; возвращайтесь с работы разными маршрутами; меняйте вкусовые привычки, готовя новые блюда. Это нужно для того, чтобы нагружать мозг новыми впечатлениями и знаниями, что создаст условие для создания новых нейронных связей. Чем больше спонтанности в вашей жизни, тем больше творчества. Чем больше творчества, тем дольше вы сохраните здравый рассудок.По материалам: Просто Жить