Закон Исполнения Желаний: что необходимо, чтобы он работал

Законы Вселенной элементарны и очень важны. Этим законам подчиняется весь мир и любой человек, вне зависимости от того, нравятся они ему или нет. Все мысли и желания реализуются через закон Осуществления, о нем и пойдет речь в этой статье.

Любое материальное начинается с мысли. То есть все, что человек получает от жизни, он в прямом смысле надумал, создал некий мысленный образ и воплотил его в реальность. Все образы, о которых мы думаем, материализуются в нашей жизни благодаря закону Осуществления. Какие именно мысли воплощаются в реальность зависит от того, насколько мы эмоционально к этому относимся.

Как правильно материализовать мысли и желания

Бывает, что человек думает о чем-либо, но только мельком и такие мысли не оказывают никакого влияния на судьбу. Осуществление базируется на вере, поскольку все, во что мы верим, наполняется энергией, необходимой для реализации. И неважно о чем именно думает человек – о плохом или хорошем. Если есть вера, то появляется энергия и происходит трансформация мысли в реальность, правда не сразу, а со временем.