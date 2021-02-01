Если дела идут из рук вон плохо, просто скажите эти 4 слова

Жизнь состоит не только их солнечных дней. Периодически вам все равно придется сталкиваться со сложностями и чувствовать себя паршиво. Однако без этих падений вы бы не оценили взлеты, поэтому не стоит отчаиваться, когда жизнь проводит вас через очередное испытание.

Даже когда дела идут из рук вон плохо, воспринимайте эти обстоятельства как ценный жизненный урок, который способствует личностному росту. Вы можете сбалансировать свой образ мыслей таким образом, что негатив перестанет доминировать.

Что именно нужно для этого сделать?