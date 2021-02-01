Если дела идут из рук вон плохо, просто скажите эти 4 слова

Жизнь состоит не только их солнечных дней. Периодически вам все равно придется сталкиваться со сложностями и чувствовать себя паршиво. Однако без этих падений вы бы не оценили взлеты, поэтому не стоит отчаиваться, когда жизнь проводит вас через очередное испытание.
Даже когда дела идут из рук вон плохо, воспринимайте эти обстоятельства как ценный жизненный урок, который способствует личностному росту. Вы можете сбалансировать свой образ мыслей таким образом, что негатив перестанет доминировать.
Что именно нужно для этого сделать?
На самом деле все просто. Все началось с психиатра Виктора Франкла, который говорил о «воле к смыслу». Он рекомендовал спрашивать, что ждет от нас жизнь вместо того, чтобы ждать чего-то от нее.
Во время пребывания в нацистском концентрационном лагере он стал свидетелем того, что люди могут обретать смысл буквально во всем — даже испытывая нечеловеческие страдания. Он применил свой опыт для создания собственного метода психотерапии (логотерапии).
Предпосылка такова: вы должны стараться понимать смысл каждого жизненного момента, независимо от того, является ли он отрицательным, нейтральным или положительным.
Итак, вот 4 слова, которые стоит вспомнить, когда почувствуете, что вас охватывает безудержное отчаяние и пустота.
«Я нахожу смысл в…»
Произнеся эти слова, постарайтесь найти что-то положительное в своей ситуации и произнесите смысл, который вы нашли, вслух или про себя. Какими бы отвратительными ни казались вам происходящие события, в любом жизненном моменте всегда присутствует хотя бы крупица позитива; все, что от вас требуется — это найти его.
Эти 4 слова помогут вам преодолеть черную полосу, через которую вы проходите, и осознать план, приготовленный для вас Вселенной.
Вам необходимо спросить себя: для чего жизнь заставляет меня проходить через все эти испытания?
И да, порой жизнь ожидает, что вы начнете печалиться, горевать о потере, умирать от отчаянья, но как только вы поймете, что страдаете не зря, перенести эти страдания будет намного легче.
Нахождение смысла нередко становится начальным этапом в процессе исцеления. Этот шаг показывает то, как вы можете преодолеть сложную жизненную ситуацию. Конечно, боль сразу не утихнет, но не в этом состоит предназначение смысла. Он дает нам чувство комфорта и спокойствия, пусть даже на короткое время.
Естественно, что когда вы сталкиваетесь с трудностями, то лучше всего использовать сочетание различных подходов. Это лишь один из многих приемов, использовав который в комбинации с другими способами, вы сможете справиться с любыми неприятностями. В конце концов, смысл — это пища для духа.