Как месяц рождения определяет вашу судьбу — согласно науке

Для начала, давайте придем к общему знаменателю в следующем: астрология — это тарабарщина, это сказка с целой кучей красивых слов, предсказаний и символики. Идея того, что совокупная гравитация всех планет в нашей Вселенной может определить вашу судьбу в момент вашего рождения – это неподтвержденная теория.

Как утверждал Ньютон, сила тяжести любого объекта с определенной массой обратно пропорциональна квадрату расстояния до него. Даже для такой гигантской планеты, как Нептун, которая находится на расстоянии 4,4 миллиарда км от нас, сила гравитационного притяжения, которое она оказала на вас при рождении, было… что ж… умноженное на 2,7… деленное на 1,1… Получается какой-то почтовый индекс. Так что, если вы Овен или Рыба, или какие там знаки Зодиака еще придумали, забудьте об этом.

Но тот факт, что день вашего рождения не имеет значения, не означает, что это же относится к определенному месяцу. В этом случае, ученым удалось сформировать небольшую, но убедительную теорию, сопровождаемую совокупностью доказательств того, что это действительно влияет на личность.

На развитие ребенка в утробе матери влияет бесчисленное множество факторов. Огромную роль в этом плане играет правильное питание матери. Если она голодала или употребляла в пищу не то, что нужно, как правило, ребенок рождается более слабым. Даже в сегодняшнем развитом мире, где есть много еды, рацион матери с низким содержанием белка, витамина С или D может негативно повлиять на развитие мозга плода, его сердца или костей. Сезонные вирусы оказывают такое же прямо пропорциональное воздействие. В частности грипп, может повлиять на здоровье матери и развитие ребенка. Беременность в зимний период с его короткими днями и длинными ночами может вызвать сезонное аффективное расстройство (САР) у женщин с низким уровнем серотонина в мозге, что потенциально приводит к аналогичной нехватке гормона у ребенка.

Даже после рождения младенцы продолжают сильно зависеть от окружающего мира. Исследование на мышах, проведенное в 2010 году, показало, что их детеныши, рожденные при искусственном зимнем освещении и отлученные от природного питания, хуже адаптировались к переходу на летнее время, демонстрируя неправильные привычки питания и низкий уровень активности. У мышей, рожденных в летнее время, не было таких проблем с приспособлением к зимним условиям. Дальнейшие исследования мозга млекопитающих показало, что ген, регулирующий циркадные ритмы, был менее активен у тех, кто родился зимой.

Многие исследования за последнее десятилетие были направлены на проведение параллелей, то есть на то, каким образом сезон рождения отображается на людях. Естественно, делались поправки и документировались темпераменты и прочие особенности участников. Затем прослеживался период их рождения, чтобы сопоставить некоторые сезонные закономерности. Частью полученных результатов мы поделимся с вами.

Весна

Поздравляем! Если вы родились весной, то это отличный фактор. Малыши, появившиеся на свет в марте, апреле или мае, набрали наибольший балл по шкале гипертимии. Это значит, что общий уровень оптимизма и способности оценивать любую проблему так, будто это лишь очередная возможность для дальнейшего развития, у таких людей находится на высоком уровне.

Но за это приходится платить: весенние дети также более восприимчивы к полной противоположности гипертимии — клинической депрессии. По данным массового исследования, проведенного в Великобритании в 2012 году с участием 58000 человек, это состояние наблюдается чаще среди людей, родившихся в мае. К слову, у ноябрьских малышей самые низкие показатели в этом плане.

Лето

В основном дети, родившиеся в июне, июле или августе, обладают высокими показателями. Вряд ли их настигнет САР. По крайней мере, ничего не указывает на это из-за нормального уровня освещенности в момент рождения. Но большое влияние может оказать то, как мама вынашивала ребенка в декабре, январе или феврале.

Летние младенцы обладают некоторыми из тех же гипертимических характеристик, что и весенние. Но все это компенсируется циклотимией — быстрой сменой хорошего и плохого настроения. Тем не менее, это не означает, что таким людям грозит биполярное расстройство. Как раз наоборот, эта болезнь реже всего встречается у тех, кто родился в августе.

Осень

Людям, которые верят в астрологию (мы уже упоминали, что это «здорово», так ведь?), хорошо известно, что общий уровень невозмутимости у новорожденных в осенний период достаточно высок. По крайней мере, Весы могу похвастаться таким качеством. И кажется, что это хорошо и полезно. Но это не совсем так.

Независимо от того, является ли это причиной обильного количества питательных веществ, доступных во время сбора урожая, или тем фактом, что долгие ночи и сезонные зимние болезни еще не наступили, люди, рожденные осенью, не только испытывают низкий уровень депрессии, но и менее подвержены биполярным расстройствам. Но вот, что забавно – у людей, рожденных осенью наблюдается сильная склонность к раздражительности.

Зима

А теперь мы подходим к наиболее трудному периоду. Среди других проблем, с которыми сталкиваются люди, рожденные зимой, здесь присутствует значительно больший риск пострадать от шизофрении, биполярного расстройства, САР и депрессии. Это неприятный факт, но он компенсируется положительными моментами.

Дети, родившиеся зимой, менее раздражительны, по сравнению с теми, кто появился на свет осенью. Более того, согласно небольшому исследованию 300 знаменитостей в 2015 году, январь и февраль – это наиболее подходящие месяцы для рождения, если вы хотите прославиться. Рожденные в этот зимний период демонстрируют наибольшую креативность и изобретательность.

Все это не означает, что родителям следует рассчитывать время рождения ребенка на определенное время года. И ничто из этого не означает, что месяц рождения решает все. В марте рождается множество капризных пессимистов, а в октябре – дети, которые крайне не уравновешены. В конечном счете ваша личность гораздо меньше связана с сезоном, в который вы родились, чем с тем, что вы переживаете в течение всех последующих периодов своей жизни.

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