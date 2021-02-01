Как освободить пространство для важных перемен в жизни: секреты Фен-Шуй для женщин

Банальная домашняя УБОРКА может в буквальном смысле слова творить чудеса. Вы думаете, что ее результатами будут исключительно чистота и порядок в доме? Не только. Правильная уборка освобождает пространство для циркуляции позитивной энергии.
Фэн-шуй представляет собой восточную практику грамотной организации определенной территории. Фэн-шуй поможет обустроить пространство таким образом, чтобы вам сопутствовали удача во всех делах, благополучие и здоровье. Данная философия имеет целью поиск «хороших» потоков энергии ци и их служение на пользу человеку, достижение энергетического равновесия.
Фен-шуй для женщин
Случается так, что в жизни перестают происходить сколько-нибудь значимые события, однообразные дни похожи один на другой… Когда наступает такая полоса, помочь может такой себе женский фен-шуй — элементарный метод, который привнесет в жизнь перемены и свежие события, а, может быть, и новые приятные знакомства.
В чем же суть этого метода? Он очень подходит именно женщинам. И заключается в том, чтобы освободить жизненное пространство: место, где вы живете. Это значит, что нужно выбросить на помойку весь ненужный хлам, и позволить энергии свободно перемещаться. Мысль женщины несет необыкновенный заряд. Наши помыслы стремления, молитвы сильно влияют на окружающее пространство. Вот почему генеральная уборка в доме или квартире может стать своего рода положительным ритуалом, медитацией по очищению жизни от ненужного, отжившего и мешающего. Итак, поехали!
Точный список того, от чего мы будем избавляться:
- Все вещи и предметы, которыми мы не пользуемся (иначе говоря, все, что было отложено на так называемый черный день). Ведь мы не хотим, чтобы он наступил?
- Изношенная, вышедшая из моды одежда, обувь, поломанные, старые игрушки, пыльные журналы, книги, газеты, сухие цветы.
- Подборки видеофильмов на кассетах, у многих из нас уже и видеомагнитофонов то нет.
- Фотографии, на которые вам смотреть неприятно.
- Ненужные, не пригодные ни для чего подарки.
- Старые бумаги: открытки, грамоты, квитанции, письма. Все, что теперь не нужно. Оставить можно лишь самое ценное – на память.
- Пустые цветочные горшки, в которых высохли комнатные цветы.
- Старая,
- непривлекательная посуда, надколотые или треснутые тарелки, чашки.
Если вы стоите перед выбором, оставить вещь или выбросить ее, задайте себе вопрос:
- Данная вещь реально нужна мне?
- Какие чувства во мне вызывает вещь, когда я смотрю на нее?
Опираясь на полученные ответы, вы точно можете определиться с выбором. Главная причина, почему мы испытываем затруднения, избавляясь от ненужных вещей — страх перед будущим. Не освободив жизненное пространство, вы не даете войти в вашу жизнь чему-то свежему, новому.
Результат генеральной уборки:
- Окружающие вас чистота, блеск, уют и умиротворение.
- Преграда для депрессии.
- Превосходное настроение.
- В последствии наводить порядок и поддерживать чистоту в таком пространстве будет в разы легче.
- У вас обязательно возникнут новые отношения.
- Рассеются старые проблемы.
Вот такой простой и доступный секрет фен-шуй для милых женщин.