Как освободить пространство для важных перемен в жизни: секреты Фен-Шуй для женщин

Банальная домашняя УБОРКА может в буквальном смысле слова творить чудеса. Вы думаете, что ее результатами будут исключительно чистота и порядок в доме? Не только. Правильная уборка освобождает пространство для циркуляции позитивной энергии.

Фэн-шуй представляет собой восточную практику грамотной организации определенной территории. Фэн-шуй поможет обустроить пространство таким образом, чтобы вам сопутствовали удача во всех делах, благополучие и здоровье. Данная философия имеет целью поиск «хороших» потоков энергии ци и их служение на пользу человеку, достижение энергетического равновесия.

Фен-шуй для женщин

Случается так, что в жизни перестают происходить сколько-нибудь значимые события, однообразные дни похожи один на другой… Когда наступает такая полоса, помочь может такой себе женский фен-шуй — элементарный метод, который привнесет в жизнь перемены и свежие события, а, может быть, и новые приятные знакомства.