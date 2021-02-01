Что вы увидели первым? Этот тест расскажет, насколько развит ваш эмоциональный интеллект

Интеллект заключается не только в одной смекалке и способности быстро решать математические задачи. Существует различные виды интеллекта, и в последнее время все больше внимания уделяется эмоциональному интеллекту.

Эмоции — это часть каждого из нас. Они в значительной степени влияют на то, кем мы являемся.

В свою очередь, эмоциональный интеллект — это способность понимать свои чувства и чувства окружающих. То есть человек с развитым ЭИ поймет, когда вы нуждаетесь в объятиях, даже если при этом ваш взгляд будет суровым.

Этот небольшой тест расскажем многое о вашем уровне эмоционального интеллекта. Правила просты — ниже представлена картинка, на которой изображена оптическая иллюзия. Вам нужно посмотреть на нее и определить, какая деталь первой бросается в глаза.

Ключ к тесту — далее в статье.

1. Трава

Если первой на картинке вы увидели траву, значит являетесь человеком, который восхищается окружающими людьми и заботится о них.

Одни люди замечают вашу заботу, другие же воспринимают ее как данность. Что ж, в этом нет ничего страшного. Главное: что у близких вам людей все хорошо, а это все, что вам нужно.

Вы не ждёте ничего в ответ за свою заботу. Но есть одна проблема. Вы слишком долго смотрите на траву, и не замечаете, что вдалеке есть лес. Вам не хватает объективности.

В отличие от многих людей, вы не боитесь просить о помощи, когда в ней нуждаетесь. Вы показываете, что вам нужна поддержка, и окружающие, как правило, сами вызываются вам помочь.

2. Девушка

Если первой на картинке вы увидели девушку, значит относитесь к типу людей, который ставят мысли и чувства окружающих выше собственных.

Эмоциональный интеллект у вас развит довольно хорошо, точно так же, как и способность сопереживать другим. Вы знаете о своём эмоциональном интеллекте, и в трудные моменты не боитесь на него положиться.

Но если вы продолжите ставить желания и потребности окружающих выше собственных, то ничем хорошим это для вас не закончится. Вы можете потерять самих себя, и это приведете к фрустрации.

В конце концов, все мы иногда нуждаемся в самих себе. Будьте осторожны, когда тратите свою энергию на другого человека. Следите за своими эмоциями и постарайтесь не отдавать себя полностью.

Чем больше эмоциональных навыков вы задействуете, тем сильнее устанете. Не позволяйте этому истощить вас.

3. Зеркало

Если первым на картинке вы увидели зеркало, то можете себя похвалить — вы обладаете высоким уровнем эмоционального интеллекта. Это замечательно!

Однако зеркало представляет собой и кое-что не совсем хорошее, по крайней мере, в реальном мире. Когда вы смотрите в зеркало, то видите в нем свое отражение. Это означает, что вы отражаете эмоции окружающих вам людей больше, чем следовало бы. Как это понимать? Все просто — вы часто принимаете все на свой счет.

Если другому человеку грустно, вы начинаете копаться в себе, пытаясь найти причину, по которой, возможно, стали причиной его грусти. Если кто-то другой в ярости, вы пытаетесь разобраться, что же именно сделали, что могло его разозлить. Но чаще всего вы не имеете никакого отношения к эмоциональному состоянию окружающих. Просто ваша замечательная способность читать чужие эмоции иногда работает против вас.

Перестаньте принимать все так близко к сердцу. Да, вы умеете читать чужие эмоции, но вам не нужно искать их источник. Такие попытки не увенчаются успехом, поэтому даже не начинайте, ведь, в конце концов, все равно будете считать себя виновными.

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Независимо от того, какой результат теста вы получили, постарайтесь наладить более прочную связь со своими эмоциями и с эмоциями окружающих. Это стоит того, потому что помогает строить более крепкие отношения. Современный мир нуждается в эмоционально зрелых людях!

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