Падающие с неба НЛО наблюдали в Денвере (ВИДЕО)

Известный уфолог и виртуальный археолог Скотт Уоринг на страницах своего блога сообщил о новых наблюдениях НЛО. На этот раз сразу два сообщения о необычном явлении поступили из американского Денвера (штат Колорадо).

31 января местные жители наблюдали в небе три падающих объекта белого цвета. По словам уфолога, когда он увеличил полученные изображения, то заметил, что внешне загадочные объекты имеют дискообразные формы.

Фото из открытых источников