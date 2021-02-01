Ученые создали технологию превращения объедков в свежие продукты

Исследователи из Калифорнийского Университета (США) продемонстрировали инновационную технологию, которая помогает превратить недоеденную пищу в свежие продукты. Авторы изобретения убеждены, что оно поможет решить проблему увеличения количества пищевых отходов. Звучит как некое чудо, однако речь идет о более длительной и естественной цепочке превращения.

Создатели инновационной технологии пояснили, что в настоящее время люди стали покупать еды больше, чем способны съесть, в связи с чем наблюдается рост пищевых отходов. В итоге растет потребность в совершенствовании технологий переработки отходов. По мнению изобретателей, остатки еды не должны находиться на свалке, тем самым ускоряя глобальное потепление. В данном вопросе необходим более рациональный подход, и разработчики его нашли.

Ученые предлагают направить ферментированные пищевые отходы для культивации бактерий, которых можно использовать в сельском хозяйстве. Микроорганизмы помогут улучшить устойчивость растений к различным патогенам, и, как следствие, увеличить урожайность.