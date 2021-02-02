Шахтер нашел редчайший драгоценный камень и стал мультимиллионером

Многодетный шахтер из Танзании нашел еще один редчайший драгоценный камень и стал мультимиллионером. Об этом сообщает издание Daily Mail.

24 июня 52-летний отец 30 детей Саниниу Лайзер (Saniniu Laizer) продал правительству два самых крупных танзанита, которые когда-либо находили в мире. Власти оценили драгоценные камни в 2,4 миллиона фунтов стерлингов (231,2 миллиона рублей). Президент страны Джон Магуфули лично поздравил Лайзера с уникальной находкой. «Это подтверждает, что Танзания — богата», — отметил правитель.

3 августа шахтер продал третий танзанит весом 6,3 килограмма, который нашел совсем недавно. Камень оценили в 1,5 миллиона фунтов стерлингов (144,8 миллиона рублей).