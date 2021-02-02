В пламени лесного пожара Австралии запечатлели «лицо дьявола»

По причине рекордной жары и, как следствия ее, страшной засухи, Австралия в этом году переживает беспрецедентную в истории этой страны катастрофу – массовые лесные пожары, которые сгоняют людей с насиженных мест, приводят к человеческим жертвам (десятки погибших и без вести пропавших), не говоря уже об огромном уроне для природы. Небывалые столбы дыма достигли даже Новой Зеландии, хотя она расположена в 1600 километрах от Австралии.
Собственно, лесные пожары для этого континента – обычное дело, но в этот сезон они начались слишком рано (уже в октябре) и охватили огромную территорию, только в штатах Южном Уэльсе и Виктории уничтожено уже более 40 миллионов гектаров лесного массива. Новогоднюю ночь жители, например, городов Бэйтманс-Бэй и Маллакуты встречали со зловещим багровым небом, да и новый год наступил для них в виде жуткой «кровавой тьмы» (смотрите фото), а от огня людям нередко приходится спасаться на пляжах.
Фото из открытых источников
Как это уже принято в современном обществе, жители Австралии во всех своих бедах обвиняют правительство и в частности премьер-министра Скотта Моррисона, но некоторые, особенно набожные люди, видят в этом нависшее над страной проклятие, как наказание высших сил за грехи австралийцев, за отступление от истинного божественного пути.
Один из общественных деятелей страны Крэйг Калверт (Craig Calvert) поделился в соцсетях фотоснимком, на котором якобы запечатлен лик дьявола. Снимок был сделан в штате Виктория в округе Восточный Гиппсленд знакомым Калверта, который боролся с лесными пожарами, окружившими ферму его отца, расположенную недалеко от Сарсфилда. Вот что рассказал ему друг:
Мы боролись с подступающим к ферме огнем около 13 часов, меня несколько раз ударяли загадочные огненные шары, словно прыгающие между ветвей деревьев. Решив снять эту природную аномалию, я очень удивился, когда на одном из снимков увидел лицо дьявола. Я показал фотоснимок отцу и еще некоторым фермерам, и, глянув на него, все они сразу же восклицали: боже, это лик дьявола!
Фото из открытых источников
Мнение пользователей Сети интернет, куда попал загадочный снимок, разделились. Некоторые, так же, как и Крэйг Калвер, вполне допускают, что такое возможно, а все беды, которые сегодня обрушились на Австралию – происки дьявола. Скептики же посчитали, что это просто парейдолическая иллюзия, мол, люди хотели увидеть нечто подобное – и увидели, то есть сами дорисовали в своем воображении лик сатаны.
Но с другой стороны, на фото этот лик просматривается и без всякого воображения, да и кто в действительности знает, что такое парейдолическая иллюзия? Может, она появляется в сознании человека совсем не случайно и за ней стоит что-то реальное, пусть и не всегда материальное, например, тот же дьявол, который, по мнению набожных австралийцев, наслал на них нынешние беды.