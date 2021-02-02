В пламени лесного пожара Австралии запечатлели «лицо дьявола»

По причине рекордной жары и, как следствия ее, страшной засухи, Австралия в этом году переживает беспрецедентную в истории этой страны катастрофу – массовые лесные пожары, которые сгоняют людей с насиженных мест, приводят к человеческим жертвам (десятки погибших и без вести пропавших), не говоря уже об огромном уроне для природы. Небывалые столбы дыма достигли даже Новой Зеландии, хотя она расположена в 1600 километрах от Австралии.

Собственно, лесные пожары для этого континента – обычное дело, но в этот сезон они начались слишком рано (уже в октябре) и охватили огромную территорию, только в штатах Южном Уэльсе и Виктории уничтожено уже более 40 миллионов гектаров лесного массива. Новогоднюю ночь жители, например, городов Бэйтманс-Бэй и Маллакуты встречали со зловещим багровым небом, да и новый год наступил для них в виде жуткой «кровавой тьмы» (смотрите фото), а от огня людям нередко приходится спасаться на пляжах.

Фото из открытых источников