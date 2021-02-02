Индеец рассказал о своей встрече со «звездными людьми»

Кларк Лютер, индеец который жил в резервации в Северной Дакоте, рассказал о своей встрече со «Звездными людьми» произошедшей в Северной Дакоте в 1951 году.

Однажды исчезла вся семья. Я был молодым человеком, когда семья исчезла в 1946 году. Их так и не нашли. Когда их родственники пошли к ним в гости, они обнаружили, как будто они встали посреди обеда и ушли. Еда на столе и вроде бы все в порядке, кроме семьи. Всего их было семеро: они пропали. Больше никто в резервации их не видел. Они провели церемонию, и шаман сказал, что их забрали жить среди Звездных Людей. Лютер говорит, что посещение резервации Звездными Людьми не было редкостью, когда он был ребенком.

«Иногда, когда люди исчезали в резервации, говорили, что Звездные люди увозили их жить среди звезд», — рассказал он.

Лютер описал свое собственное столкновение с НЛО: «Через пять лет после исчезновения семьи. Однажды вечером я был у озера. Лошади ходили туда по вечерам, и я хотел запрячь одну из лошадей пасшихся у озера и отвести ее в конюшню. Было около сумерек. Внезапно волосы на моем теле встали дыбом, как от удара током.

Я осмотрелся и увидел это. Огромный объект появился над холмом к северу от поместья. Это происходило медленно. Он был размером с линкор. Я сел на берегу озера и стал смотреть. Лошади убежали. Я был одинок. Корабль переместился в центр озера и просто оставался там, не двигаясь. Он завис в воздухе. В какой-то момент я направился обратно к хижине. Думаю, именно тогда они меня увидели. Внезапно, как прожектор, загорелся свет и упал прямо на меня. Я продолжал идти. Я не знал, что еще делать. Когда я вернулся в дом, я вошел внутрь.

Я пошел в спальню, чтобы посмотреть в окно, и именно тогда я увидел их. Двое из них. Они были в моей спальне. Я остановился, застыл, когда увидел их. Они посмотрели на меня и казались такими же удивленными, как и я. Их рост был больше двух метров. Они были одеты в светлую форму, которая блестела, когда на них падал свет корабля. Я начал пятиться к двери, и они сказали мне, что не причинят мне вреда. Они что-то искали. Я понял, что это что-то, что они оставили здесь, но они не могли этого найти. Когда я спросил их, что они ищут, они ответили, но я не понял, что они сказали. Лютер описывает инопланетян как «существ похожих на людей».

Они сказали мне не бояться, а я не боялся, — сказал Лютер. — Они на самом деле вели себя так, как будто меня даже не было в комнате… Деловито что-то искали не обращая на меня никакого внимания.

Еще он говорит, что у этих пришельцев был необычный прибор.Он был похож на посох и на нем мигали огни. Самая странная машина, которую я когда-либо видел, — говорит он. — Я никогда не видел ничего подобного, хотя я многое видел на войне. Они держали его и водили по комнате. Палка, должно быть, говорила с ними или что-то в этом роде, потому что, когда они направили ее во все стороны, они, казалось, удовлетворились тем, что у меня нет того, что они искали. Они положили его в кобуру и он перестал мигать.

Затем внеземные посетители вернулись к своему кораблю и ушли. Но прежде чем корабль взлетел, он остановился и завис над местом, где когда-то жила пропавшая семья. «Их хижина была затоплена водой после того, как правительство построило озеро (и район затопило). Я смотрел минут 30-40. Космический корабль просто висел там. Ни движения, ни звука, а потом внезапно он двинулся вверх и исчез. С тех пор я его не видел.

Мы сами инопланетяне

Астронавт Аполлона-12 Аль Ворден не скрывал своих убеждений по поводу внеземной жизни:

«Мы сами инопланетяне. Мы думаем, что они это кто-то другой, но мы сами те, кто пришел откуда-то еще. Наши предки сели в маленький космический корабль и … прилетели сюда … приземлились и … зародили здесь цивилизацию».

Многие астронавты говорили, что, без сомнения, нас посещали и продолжают посещать инопланетяне, и что астронавты НАСА были достаточно привилегированы, чтобы получать информацию такого рода. Например, астронавт Эдгар Митчелл довольно откровенно высказывался по этому поводу на протяжении всей своей жизни.

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