Закон денежного энергообмена Вселенной

В жизни нет стабильности, но возможно равновесие…

Самая большая иллюзия — попытка найти стабильность. В природе стабильности не существует.

Даже наиболее твердые горные породы разрушаются ветрами, дождями и другими проявлениями переменчивой погоды, помноженными на фактор времени.

В мире все меняется, и мы меняемся вместе с ним. Тот, кто отстает, неизбежно переживает банкротство во всех смыслах.

Сохранить состояние неизменным невозможно, каким бы материальным благополучием мы ни обладали, какими бы ресурсами не располагали. Это лишь миг, и его нужно постоянно воссоздавать, если мы хотим его поддерживать.

Недаром мир регулярно становится свидетелем головокружительных финансовых падений, истории потери состояний повторяются вновь и вновь.

Каждый из нас ищет в этой жизни процветания, благополучия, изобилия, счастья, и мы часто олицетворяем это со стабильностью. А достигнув его, попадаем в ловушку страха потери стабильности.

В жизни нет стабильности, но возможно равновесие

Сутью наших взаимоотношений с миром является взаимообмен ресурсами, талантами, возможностями.

И именно это лежит в основе нашего благополучия и питает наше процветание. Непонимание этого принципа становится одной из причин, почему людям не удается сохранить достигнутый уровень благополучия. Часто случается так, что достигнув определенного уровня, человек на этом успокаивается, замыкается в своем мирке, но почивать на лаврах не получается — количество энергии уменьшается, нарушается энергообмен со Вселенной, и денег становится меньше.

Как стать асом энергообмена?

Секрет в том, что вся жизнь — это обмен. Почему некоторые люди востребованы, высокооплачиваемы и почитаемы? Потому что они дают миру что-то очень ценное и взамен получают равноценный отклик в виде признания, денег, благодарности, благополучия, процветания, любви. Они помогают миру процветать, и он отвечает им тем же.

Большинство из нас знает, что деньги должны двигаться, денежная энергия не должна застаиваться, деньги должны тратиться, чтобы привлечь еще больше капитала.

Чем больше вы даете, тем больше получаете, нужно вкладывать деньги в благотворительность, отдай десятую часть дохода нуждающемуся и т.д. Но есть один секрет, от которого зависит результат этого движения — все дело в том, что вы чувствуете, когда тратите деньги?

Или иначе говоря, какую энергию посылаете во Вселенную в этот момент? Какой эмоциональной оценкой сопровождается ваша трата?

Это ключ. Не столь важно, куда именно вы вкладываете, на что тратите деньги в данный момент, не так важно действие или приобретаемый материальный объект, важно, какую энергию вы вкладываете в свою жизнь.

Энергообмен строится на нашей картине реальности

Когда мы беремся помогать кому-то, мотивация может быть самой разной, так как наши внутренние принципы и представления часто бывают искажены травмами. Вам наверняка знакомы ситуации, когда человек несет последние средства в какую-то благотворительную организацию, собирает деньги для Гринпис или бросается на помощь голодающим детям Африки, в то время как собственные близкие нуждаются в заботе и внимании.

Часто такие люди страдают от непринятия себя, недостаточности собственной ценности, чувства зияющей внутренней пустоты, которую они стремятся заполнить сознанием того, что делают кому-то доброе дело в особенности, если это делается в ущерб себе.

Это дает приятное чувство причастности к каким-то глобальным важным сторонним проектам.

Что скрывается за такой избирательностью, когда мы бросаемся на помощь кому-то далекому, оставляя без внимания своих близких и возможно свои потребности? Это ложная картина реальности, в которой на всех не хватит. Чем богаче одни, тем беднее другие. Если я и мои близкие будем жить в изобилии, то не хватит другим и так далее.

Уровни понимания Закона денежного энергообмена

Наши взаимоотношения с деньгами зависят от уровня понимания Закона денежного энергообмена. Нужно научиться видеть в своей жизни, когда мы отдаем что-то, транслируем какую-то энергию, и Вселенная затем возвращает нам сторицей как со знаком плюс, так и со знаком минус. Это помогает понять, почему деньги уходят, не доходят, исчезают. Попытки схитрить, припрятать, получить больше не работают. Заплатить так или иначе придется, если не деньгами, то чем-то другим. Закон энергообмена не обмануть, он неумолим как силы гравитации.

На определенном уровне понимания закона энергообмена человеку уже не нужно думать о деньгах — он отдает миру некую ценность и знает, что мир ответит тем же.

Он знает, что Вселенная найдет способ, как вернуть. Его больше заботит, как сделать то, что он делает, лучше и качественнее, как дать больше, а не как больше получить.

По материалам: dengipro