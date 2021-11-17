Право пожить для себя

Поучительная история, ведь дети вырастут и уйдут, а вы останетесь. Живите друг для друга, для себя…

С тех пор как дочка вышла замуж прошел не один год, но с каждым годом мы отдалялись все больше. Мне казалось она совсем забыла о родителях. Соскучившись я набрала Олин номер. В трубке долго не отвечали и наконец я услышала:

— Слушаю!

— Олечка, это мама. Ты что так запыхалась? В спортзале небось опять? Тебе неудобно говорить?

— Нет. Машину Пашкину мою.

— А почему же ты?

— Ну а кто? На мойку что-ли за бешенные деньги?

— Бог в помощь, милая. Я что звоню то, Олюшка — приходите с мужем в воскресенье к нам. У нас с папой годовщина свадьбы. Посидим, шашлык пожарим, поболтаем…

— А чего вдруг отмечать то надумали? Седина в бороду, бес в ребро? — съязвила дочка.

— Да мы уж 30 лет вместе. Как не отметить?

— Извини, мам, не получится. Мы в воскресенье на свадьбу приглашены. У Славки лучший друг женится. У вас этих годовщин еще сколько будет, а первая свадьба — она одна.

Я сглотнула, так не вовремя накативший ком в горле и только и смогла выдавить:

— Жаль, а мы так соскучились.

— Да мы тоже, мам, но не отказывать же людям. Только ты не обижайся, мы обязательно вас поздравим. Потом. . .

— Ладно, стараясь не выдать свое разочарование, сказала я. Позвоню твоему брату.

К сожалению у сына тоже были свои планы. Положив трубку, я разревелась как девченка, не в силах унять свое разочарование.

— Что случилось, Нин? — в растерянности спросил вернувшийся муж.

— Ничего особенного милый, просто дети не смогут приехать на нашу годовщину свадьбы, а я дура так надеялась все собрать за одним столом.

— Да ладно, хорош ныть! Это же наш праздник в конце концов, а не их.

Этой ночью мне не спалось. Словно камень на грудь положили. Обида спать не давала, преподнося все новые и новые картины. Что же я не так сделала в своей жизни, что дети меня не ценят? Обоих выучили, каждому жилье обеспечили, все делали, чтобы детки ни в чем не нуждались, а они как чужие. Муж успокаивал меня:

— Милая, у них уже свои семьи, им не до нас. Ну я же есть у тебя и ты у меня. Успокойся. Давай я тебе валерьянки накапаю?

— Да выпила уже. Ты на работе все время, я одна. Словом не с кем перемолвиться. Пусто мне Витя.

На следующий день муж пришел необычно рано.

— Что-то на работе?

А он весь сияет. Протягивает мне букет из за спины.

— Это для тебя! Завтра едем отдыхать на озеро на целую неделю.

Домик, который арендовал Виктор и впрямь был великолепен. Вокруг море цветов и вид на озеро из окна.

Проснувшись утром, я обнаружила, что вся кровать завалена цветами, по углам комнаты красовались разноцветные шары. А когда я хотела умыться и посмотрелась в зеркало, то увидела надпись «С годовщиной свадьбы, любимая!».

От счастья, я готова была разреветься. Глянув в окно, я увидела своего мужа, несущего в руках плетеную корзинку. Еще подумала, что за сюрприз он мне готовит. Взяв в руки корзинку, я услышала тонкое попискивание, отогну тряпицу, я увидела крохотный рыжий комочек.

— Ну как? Примешь? — муж сиял как начищенная кастрюля.

— Витя! Это самый замечательный праздник в моей жизни.

Мы провели буквально медовый месяц, правда который продлился всего неделю, но впечатлений хватит еще на годы. По приезду не умолкал телефон. Дети нас потеряли:

— Мам, у вас совесть есть? Мы обзвонились уже, телефон не доступен!

— Да что ты так разошлась, — ответила я дочери, — имеем мы право с отцом отдохнуть или нет?

— Конечно. Просто не звонишь, не беспокоишься.

— Ну у тебя же есть кому позаботиться. А мы с папой решили пожить для себя.

— Для себя?! Мам, что происходит?

— Просто у нас медовый месяц и нам не до вас.

С тех пор у нас уже год как медовый месяц. Дети стали внимательней, муж ушел с работы и мы научились обходиться малым, ведь у нас есть МЫ.

По материалам: Кому за 40