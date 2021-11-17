Пророчество, которому 90 лет, предсказывает ук…лы, после которых некому будет хоронить трупы.

В ходе последних десятилетий XX века миру было дано множество пророчеств о какой-то великой эпидемии, после которых людей останется, как листьев на дереве в декабре – человеку нужно будет пройти десятки километров, чтобы найти другого человека. Традиционно все эти пророчества не воспринимали всерьез даже религиозные люди, а оптимисты вообще хихикали, однако, когда пришла пандемия все резко изменилось – старые пророчества вспомнили, особенно пророчество про 12-й грипп.

Пророчество было выложено в сеть где-то в конце 1990-х сайтом zaistinu.ru, когда там рулили еще харьковские админы, но в новой версии многие вещи поудаляли и мы цитируем по leonid_journali. Текст составлен на основе письма в Редакцию zaistinu.ru, которые написали люди, знавшие лично Анну Ивановну Абабкову из Кемерово, обладавшую реальным пророческим даром и предсказавшую многие события XX века. Копипастить её жизнеописание мы не будем, поэтому цитируем только главное:

….Пророческие видения будущего, которые показывала Анне Царица Небесная и что говорила ей, Она повелевала говорить всем людям. Она говорила: “Сей род необратимый (к Богу) и неисправимый (чтобы не грешить) доколе будет раздражать Сына Моего – Господа Иисуса Христа, который долго терпит, но и у Него наступает конец долготерпению, и последуют страшные наказания роду человеческому по его большим грехам в виде землетрясений, эпидемий различных болезней: холеры, чумы, 12-го гриппа и других”. Почему 12-й, Владычица не сказала, о нем и видение. В видении показана панорама обширного поля, изрытого глубокими и длинными бульдозерными траншеями. С одной стороны, в готовые уже траншеи, бульдозеры, стоящие в линию один около другого – нож в нож, сбрасывают горы человеческих трупов, после чего брандспойтами с машин дезинфицирующим пенным раствором заливают трупы для предотвращения распространения инфекции.