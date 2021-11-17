Пророчество, которому 90 лет, предсказывает ук…лы, после которых некому будет хоронить трупы.

В ходе последних десятилетий XX века миру было дано множество пророчеств о какой-то великой эпидемии, после которых людей останется, как листьев на дереве в декабре – человеку нужно будет пройти десятки километров, чтобы найти другого человека. Традиционно все эти пророчества не воспринимали всерьез даже религиозные люди, а оптимисты вообще хихикали, однако, когда пришла пандемия все резко изменилось – старые пророчества вспомнили, особенно пророчество про 12-й грипп.
Пророчество было выложено в сеть где-то в конце 1990-х сайтом zaistinu.ru, когда там рулили еще харьковские админы, но в новой версии многие вещи поудаляли и мы цитируем по leonid_journali. Текст составлен на основе письма в Редакцию zaistinu.ru, которые написали люди, знавшие лично Анну Ивановну Абабкову из Кемерово, обладавшую реальным пророческим даром и предсказавшую многие события XX века. Копипастить её жизнеописание мы не будем, поэтому цитируем только главное:
….Пророческие видения будущего, которые показывала Анне Царица Небесная и что говорила ей, Она повелевала говорить всем людям. Она говорила: “Сей род необратимый (к Богу) и неисправимый (чтобы не грешить) доколе будет раздражать Сына Моего – Господа Иисуса Христа, который долго терпит, но и у Него наступает конец долготерпению, и последуют страшные наказания роду человеческому по его большим грехам в виде землетрясений, эпидемий различных болезней: холеры, чумы, 12-го гриппа и других”. Почему 12-й, Владычица не сказала, о нем и видение. В видении показана панорама обширного поля, изрытого глубокими и длинными бульдозерными траншеями. С одной стороны, в готовые уже траншеи, бульдозеры, стоящие в линию один около другого – нож в нож, сбрасывают горы человеческих трупов, после чего брандспойтами с машин дезинфицирующим пенным раствором заливают трупы для предотвращения распространения инфекции.
При этом Владычица заметила и повелела Анне заранее сказать властям, чтобы они не проводили дезинфекцию трупов, когда это случится, так как 12-й грипп не заразный и не распространяется на живых от мертвецов, а причина 12-го гриппа в том, что человек не кается перед Всемогущим Богом в своих злодеяниях и не исправляет свою жизнь к лучшему. Также Царица Небесная заметила, что для нищей России проведение дезинфекции трупов, которых счет на миллионы, слишком большие затраты людских, материальных и денежных средств. Видение продолжается, другие бульдозеры, стоящие с другой стороны траншеи, также нож в нож, зарывают землей сброшенные в траншеи и обработанные пеной трупы. С другой стороны обширного поля роются бульдозерами траншеи, а к вырытым траншеям подвозятся и сгружаются множеством самосвалов трупы, образуя горы их у траншей.
…В другом видении показывается восточносибирская тундра во всей ее обширности, которая загорается от невыносимой жары, стоящей продолжительное время. Из тундры огонь перекинулся на бескрайние просторы восточносибирской тайги, на многотысячекилометровом ее пространстве. На большую высоту поднялся дым, и по господствующей розе ветров его понесло на Дальний Восток, тем самым он стал отрезанным от Западно-Сибирского региона и от всей России. Анна вспомнила о своем родном городе Благовещенске и горько заплакала, так как он попал в зону уничтожения огнем и дымом. Анне показали, как с городов Дальнего Востока взлетают большие самолеты с людьми в надежде перелететь огненную стихию и спастись. Но пролетев некоторое расстояние над горящей тайгой, от дыма и выгоревшего кислорода двигатели останавливаются, самолеты падают, люди задыхаются, разбиваются. Анна спросила у Царицы Небесной, когда это все произойдет, на что Владычица ответила: “Когда безумие рода человеческого превысит долготерпение Сына Моего”.
….В другом видении Анна стоит на обширном поле. Куда не повернись – кругом виден горизонт. Опустив глаза вниз, она видит, что по колено стоит в воде красного цвета. Анна в недоумении поворачивается назад и видит: стоит Спаситель и спрашивает ее: “Чему ты удивляешься?” “Что это, Господи?”- показывая вниз, спрашивает Анна. “Это кровь рода человеческого, которая прольется скоро в войнах от безумия их”,- ответил Господь, и видение исчезло.
Пророчество про 12-й грипп знают все интересующиеся эсхатологией люди, в том числе многие наши читатели, поэтому мы его приводим больше для полноты картины. А саму картину нарисовал некто господин Иван Алешков, который взял короткое интервью у какой-то, не побоимся этого слова, волшебной бабушки Нины Александровны и сделал об этом ролик. Ролик добыл дня нас всех наш читатель Константин, за что ему ВЕЛИКИЙ РЕСПЕКТ.
Суть сообщения Нины Александровны сводится к тому, что когда она была еще ребенком, её дед, который или сам был пророком, или имел в распоряжении какие-то суперские книги, предсказал следующее:
…наступит страшное время, когда людям будут делать уколы. Уколы будут делать насильно, угрожая уволить с работы. Потом в небе будет затмение, после которого многие сделавшие уколы умрут. Трупов будет так много, что их некому будет хоронить, а оставшимся придется бродить много дней, чтобы встретить других живых людей…
Насколько достоверно это пророчество мы не знаем, но с пророчеством Анны Кемеровской оно отчасти согласуется. Так же упоминается некое затмение. Возможно, речь идет о затмении Солнца, возможно это будут Три Дня Тьмы.
Кроме того, Нина Александровна говорит, что укол будет убивать за полгода, в то время как Спутник V ширяют уже подольше и пока траншей нет. Возможно, речь тогда о каком-то другом уколе или дело будет в затмении. В общем, даже не знаем, как это комментировать – Константин нашел ролик просто феноменальный. Возможно Иван Алешков сделает продолжение, еще раз расспросит Нину Александровну, так что следим за развитием событий.