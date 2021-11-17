Притча о Микеланджело и скрытом потенциале

«Я беру камень и отсекаю все лишнее», —

Микеланджело Буонарроти.

Скульптурная композиция «Пьета» является одним из известнейших творений Микеланджело Буонарроти. Это первая работа 24-летнего мастера, которую он высек из мрамора для французского кардинала Жана Билэра де Лагрола. Хранится «Пьета» в Соборе святого Петра в Ватикане.

История создания «Пьеты» обросла легендами. Вот одна из них…

Микеланджело шел по рынку, где продавался мрамор. Он увидел прекрасный камень и спросил о нем.

Владелец сказал:

— Если хочешь этот камень, бери бесплатно, потому что он просто валяется и занимает место. Двенадцать лет никто даже не спрашивал о нем; я не вижу в этом камне никакого потенциала.

Микеланджело взял камень, работал над ним почти целый год и создал, может быть, самую прекрасную статую, которая только существует. Через год, когда Микеланджело закончил работу, он пригласил к себе владельца лавки, потому что хотел ему что-то показать. Владелец не мог поверить своим глазам. Он сказал:

— Где ты взял этот прекрасный мрамор?

— Не узнаешь? — сказал Микеланджело.

— Это тот самый уродливый камень, который ждал перед твоим магазином 12 лет.

Когда кажется, что жизнь трудна, поймите, что просто Вселенная любит вас слишком сильно, чтобы оставить вас в покое. Она не может вам позволить оставаться такими, как вы есть сейчас, потому что вам предназначено быть кем-то значительно большим.

Именно в эти трудные моменты, когда проходит проверку ваша воля и намерение, Вселенная буквально вручает вам возможность вырасти до реализации своего потенциала.

Йегуда Берг

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