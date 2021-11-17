3 признака начавшейся деградации головного мозга, которые мы обычно не связываем с его старением

Мозга — это единственный орган, который до конца жизни не теряет способности меняться, просчитывать и контролировать тысячи операций в секунду, большая часть которых происходит на бессознательном уровне: переваривание пищи, моргание, перистальтика кишечника…

Только представьте: одному из самых мощных компьютеров, существующих на Земле, потребовалось больше 40 минут, чтобы в точности воспроизвести одну-единственную секунду работы головного мозга.

Но даже при всей невероятной уникальности, пластичности и способности к самовосстановлению, процессы регенерации в мозге протекают намного медленнее, чем деструктивные изменения. Спринтерами их точно не назовешь.

А так как процессы старения у каждого человека запускаются в разное время и протекают с разной скоростью, мозг и придумал сигналы о том, что ему нужна помощь. К сожалению, нам не всегда удается их правильно интерпретировать, оттого нередко относимся к ним легкомысленно, только ускоряя деградацию головного мозга.

И эти 3 признака, о которых я хочу сегодня рассказать — одни из первых говорят, что процесс самоликвидации нейронов начался.

Не хочу готовить

Мы отличаемся от всего животного мира не только умением говорить, думать, мечтать, но и способностью готовить пищу. Можно смело сказать, именно огонь сделал нас людьми! Хорошо ли, плохо ли мы умеем готовить, все равно, мы все встаем к плите.

Но с возрастом, многие начинают замечать, что не удается приготовить даже самые элементарные блюда, а желание побаловать себя и своих родных каким-то новым, оригинальным яствами, куда-то улетучилось.

Это и есть один из признаков замедления процессов в префронтальной коре и начавшегося старения головного мозга. Так как именно она контролирует все когнитивные функции человека, в том числе и праксис — способность осознавать, контролировать действия и совершать целенаправленные движения. А ведь именно это мы используем в процессе приготовления еды.

Об этом еще в начале 20 столетия писал в своей книге «Тайны разума» канадский нейрохирург Уайлдер Грейвс Пенфилд.

В то время, как процесс приготовления пищи, наоборот, омолаживает мозг, улучшает память и повышает интеллект. И это научно доказанный факт.

Дорого как память

Некоторые «плюшкиными» рождаются и тут уж ничего не поделаешь. Ученые говорят, у таких людей, даже строение мозга отличается.

Но если вдруг человек, который никогда не замечал в себе страсти накопительства, неумения легко расставаться с ненужными вещами, начинает захламлять свой дом, а коробок на антресолях, в которых пылится то, что «дорого, как память» становятся все больше, самое время задуматься.

Так проявляют себя не только страхи, неуверенность в завтрашнем дне и дефицит внимания. Это один из признаков дегенеративных изменений и уменьшения количества нейронных связей в коре лобной доли правого полушария. Именно она контролирует наше умение рационально мыслить, действовать и принимать решения.

Как только снижается активность этого участка, мы теряем способность объективно оценить реальную ценность той или иной вещи. А, принимая решение, выбросить-оставить, в, бОльшей степени, ориентируемся на эмоции, нежели на разум.

Раздражение как стиль жизни

Каждый из нас по-разному реагирует на всевозможные неурядицы: кто-то с легкостью отпускает проблемы, а кто-то мгновенно впадает в отчаяние.

Но какими бы разными мы ни были, чаще всего, дурное настроение, вспышки агрессии и желание выплеснуть раздражение, ассоциируется со стрессом, нестабильным гормональным фоном, неустроенностью в личной жизни и т.д. . И доля истины в этом, безусловно, есть.

Но если эмоциональный фон начинает напоминать американские горки, а негативные эмоции очень долго не отпускают, самое время призадуматься.

Так мозг сигнализирует о том, что его ресурсы на исходе, в префронтальной коре и полосатом теле понизился уровень «гормона удовольствия» допамина, а нейронные связи в левой лобной доле, контролирующей положительные эмоции, ослабевают.

Именно умение сохранять спокойствие — один из главных маркеров активной работы мозга.

И если, читая статью, вы обнаружили у себя один из признаков, не стоит расстраиваться. Это лишь повод вспомнить о том, что мозг — самый трудолюбивый орган в нашем теле, он любит думать. Так не лишайте его удовольствия, нагружайте умными книгами и упражнениями, новыми знаниями и положительными эмоциями. А взамен он непременно подарит вам молодость и хорошее настроение.

По материалам: Книга рецептов молодости