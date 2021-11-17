Ипликатор Кузнецова: изобретение, которое погубило создателя и его жену

Он положил всю страну на иголки. Изобретатель ипликатора Иван Кузнецов не был ни врачом, ни инженером, ни биологом…

Кузнецов был обычным учителем музыки. Проживал он в Челябинске. Прославился Иван Иванович на весь Союз своим изобретением — ипликатором, который помогал избавиться от любых болезней. Он и сегодня существует, хотя в несколько измененном виде, а вот самого создателя уже нет в живых, впрочем, как и его супруги. И виной их погибели стал именно ипликатор.

Началось все с обычных бытовых проблем. Иван Иванович травил как-то в своей квартире тараканов, а вот о своей безопасности не позаботился. В итоге мужчина получил сильнейших ожог легких. Все попытки врачей излечить его медикаментозно были безуспешны. Потеряв всякую надежду на традиционную медицину, Кузнецов решил помочь себе сам.

Он с головой окунулся в китайскую народную медицину, особенно его интересовала акупунктура — воздействие специальных игл на точки, расположенные в разных местах тела. Иван Иванович самостоятельно создал первый ипликатор, просто-напросто в кусок пенопласта он интегрировал обычные швейные иголки. Да, именно так и было, а то, что представлено сейчас на рынке — адаптация его изобретения.

Воздействие своего изобретения Кузнецов испытал на себе, метод отлично сработал. Сам Иван Иванович полностью выздоровел, пошел к врачам, сдал все необходимые анализы, сделал рентген. Изумлению врачей не было предела, пациент оказался совершенно здоровым.

В Москву

В нашем мире зачастую гениальность граничит с сумасшествием. Кузнецова можно было причислить к чудакам. Вечно в засаленном костюме, полысевший, со своим потертым портфелем, он ходил, опираясь на клюку, так как вместо одной ноги у него был протез. Со своими документами Иван Иванович не расставался ни на минуту, боясь, что его изобретение могут похитить враги.

Кузнецов верил, что его изобретение поможет поставить на ноги даже самых безнадежных больных. И вот, спустя годы, накопив доказательную базу из личного опыта лечения, изобретатель решается пойти ва-банк. Он отправляется в Министерство и вновь заявляет свои права на получение патента.

Иван Иванович предлагает провести эксперимент, вылечить любого сложного больного. Такой нашелся из чиновничьего аппарата. Кузнецову удалось его вылечить! Естественно, что в знак благодарности спасителю помогли получить долгожданный патент.

Долгие годы Кузнецов лечил людей, он работал со спортсменами, помогал им восстанавливаться после травм, принимал народ в отведенном ему кабинете в Институте физической культуры. Часто его вызывали к себе представители партийной элиты. Народ валил к нему толпами. Чудной доктор помог за годы своей практики сотням пациентов.

Иван Иванович просто болел своей идеей — распространить ипликатор среди населения, чтобы каждый в домашних условиях мог им воспользоваться.

Открытие кооператива

Как только в стране разрешили частную трудовую деятельность, создатель открыл собственный кооператив, где ипликаторы Кузнецова изготавливались в массовом порядке. Иглы для этого заказывали на одном из подмосковных заводов, были отлажены поставки гибкого пластика. Работу по вбиванию игл в пластик делали надомные работники. Они же резали изделия и соединяли креплением.

Работали с Кузнецовым врачи-консультанты. От пациентов не было отбоя. Заказы делали со всего Союза, консультации проводились даже по телефону. Сам же Иван Иванович не считал свой ипликатор панацеей, он говорил, что это просто мощнейший кнут для организма. К сожалению, кооператив Кузнецова не выдержал огромного давления на рынке, фирма его в скором времени распалась.

В скором времени на Кузнецова вышли некие люди, которые предлагали Ивану Ивановичу продать патент на свое изобретение. Разве же мог так поступить Кузнецов? Да ни за какие деньги он бы не расстался со своим детищем.

У несговорчивого изобретателя похитили жену и обещали освободить ее только в обмен на патент. Кузнецов растерялся в той ситуации. От условий бандитов он отказался, и случилась трагедия, те убили несчастную женщину. После этого случая Иван Иванович сильно сдал, но так и не забросил свое дело и активно продолжал разработки.

Новое изобретение и гибель

Кузнецов работал над идеей создания игольчатого скафандра. По его задумке из него будет откачиваться воздух, образовавшийся вакуум должен был способствовать усилению воздействия игл. К сожалению, эта его модификация и погубила самого целителя. Патент на это изобретение Кузнецов получил без проблем, так как к тому времени был уже знаменит как заслуженный изобретатель.

Коллеги, работающие с ним на разработках, рассказывают, что уже при первом испытании Иван Иванович почувствовал боли в сердце. Однако это его не остановило, и он решил повторить цикл. Боль в сердце не уходила, но Кузнецов продолжал создавать вакуум. На пятой процедуре Иван Иванович погиб.

В этот печальный момент рядом с ним находился его внук. Теперь и он вспоминает об этом с сожалением. При вакуумной процедуре количество лимфы в крови увеличивается, поэтому сердце и не смогло выдержать такой нагрузки. По иронии судьбы, чудаковатый изобретатель верил в НЛО, и отправился он в мир иной прямо в скафандре.

Как рассказывает внук, дед собирался прожить сто лет — по его заверениям, его изобретения должны были продлить жизнь всем людям. В действительности Иван Иванович скончался в 87 лет, но стоит отметить, что в свои годы он был вполне бодрым стариком, здраво рассуждал, продолжал вести активную мозговую деятельность. Все испытания он проводил исключительно на собственном теле. Очевидно в последний раз сердце его не было готово к подобным перегрузкам.

После cмepти Кузнецова в стране развелось множество его «учеников» и последователей, которые в корне изменили идею настоящего ипликатора. Появились варианты, которые полностью отличаются от оригинала. Иглы стали делать полностью пластиковыми, название поменяли на аппликатор Кузнецова (или апликатор).

По материалам: Надежда Девляшева