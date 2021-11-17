Притворись дураком и не спорь с дураками: советы Омара Хайяма

Наверняка вы слышали фразу: «Какая роскошь — быть собой», то есть делать то, что тебе хочется, не делать то, к чему не лежит душа, общаться именно с теми людьми, с кем нет конфликтов и морального дискомфорта, говорить то, что думаешь, иметь собственное мнение.

Если ты все это можешь себе позволить, значит, ты цельная личность с богатым внутренним миром, лишен предрассудков и на тебя не давит груз общественного мнения. Не нужно никому поддакивать и притворяться тем, кем ты не являешься.

Вот только восточная философия учит другому. Китайцы говорят:

«Не говори, если это не изменит тишину к лучшему».

Или вот что говорил Брюс Ли:

«Будь водой Друг Мой. Опустоши свой разум. Стань аморфным, бесформенным как вода. Когда воду наливают в чашку, она становится чашкой».

Среди моих знакомых есть те, кто считает, что «не стоит прогибаться под изменчивый мир, однажды он прогнется под нас». Но, анализируя поступки людей и последствия, я пришла к выводу, что гнуть свою линию не выгодно. В 90% случаев эта линия ломается, крошится, а человек остается ни с чем.

Одна моя знакомая заявила, выйдя замуж, что она теперь хозяйка дома и родители жениха буду приходить только тогда, когда она разрешит. Современные психологи так и советуют: не прячьте голову в песок, потом поздно будет. Договаривайтесь обо всем на берегу. Сразу заявляйте о своих интересах. Ну и что? Развелась через год.

Другая девушка активно кивала головой на собеседовании, когда ей говорили, что на этой позиции будет множество переработок, что нужно постоянно быть на связи, вызвать в офис могут в любой момент. Она сделала вид, что на все согласна. А потом начала работать на своих условиях. Уходила в 6 вечера домой и на выходных выключала телефон. Компания рассталась с ней через два месяца.

Смотрю на образ жизни, на поведение тех, кто живет хорошо, любим и востребован. И что я вижу? Человек никогда не высказывается резко, не дает никаких оценок, не выпячивает собственное мнение, позволяя близким жить так, как они считают нужным.

Мудрый человек прекрасно понимает, что похвала открывает любые двери, а критика и гнев закрывают их на десять замков.

Он понимает, что может быть не прав, хоть и убежден в своей правоте, понимает, что другие могут что-то знать лучше, чем он. Он не носит за пазухой советы на все случаи жизни, а пожимает плечами и говорит: «Да если бы знать, как жить…»

Он интуитивно чувствует, что жизнь слишком изменчива и непредсказуема, и на своей категоричности далеко не уедешь.

Мудрый человек не гнет под себя окружающих, не пытается их переделать, открыть им глаза на правду, он ищет единомышленников, свою среду обитания.

Вот вам еще один пример. Две дамы ходили в магазин у дома, за кассой — обиженная жизнью женщина. Постоянно хамит. Первая дама подумала-подумала, и стала ходить в другой магазин, а вторая ходит туда же, но неизменно скандалит: «Пусть много нервов моих уйдет, но я научу этих людей работать!» — говорит она.

Есть одна шуточная фраза: «Мыши кололись, плакали, но продолжали грызть кактус». Так и люди порой грызут то, что им совершенно не по зубам. Пробивают головой кирпичную стену, не замечая двери рядом.

О дипломатичности, которую многие принимают за лицемерие, и пишет Омар Хайям:

О мудрец, если тот или этот дурак Называет рассветом полуночный мрак — Притворись дураком и не спорь с дураками. Каждый, кто не дурак — вольнодумец и враг. *** В этом мире глупцов, подлецов, торгашей Уши, мудрый, заткни, рот надежно зашей, Веки плотно зажмурь — хоть немного подумай О сохранности глаз, языка и ушей! *** В этом мире на каждом шагу западня, Я по собственной воле не прожил и дня. Без меня в небесах принимают решенья А потом бунтарем называют меня! *** Хоть и не ново, я напомню снова: Перед лицом и друга и врага, Ты — господин несказанного слова, А сказанного слова — ты слуга.

По материалам: Мадам Хельга