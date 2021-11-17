Экспедиция из 60 человек к ближайшей звезде

1950-е стали были настоящими лихими годами, в области ядерных технологий. Спустя полтора десятилетия после Хиросимы и Нагасаки, ученые принялись размышлять над вопросом, как бы приспособить эту ужасную энергию к мирным целям. Учитывая, что атомная бомба рассматривалась, в том числе, как альтернатива динамита, то логично возникла идея: создать с помощью таких бомб тягу космического корабля? Так родился проект «Орион».

Если отбросить этические и политические составляющие, выпадение ядерных осадков и облучение экипажа, сам принцип звучал довольно здраво. Направление было настолько перспективным, что тщательно изучалась правительством США.

Атом для мира

Когда обычный человек видит грибовидное облако атомного взрыва, наблюдает за мгновенным уничтожением целых городов, то его охватывает панический ужас. Но некоторые замечают и другую сторону медали. В конце концов, энергия, выделяемая при делении атома, остается энергией. Ее много больше, чем получается в результате химического сгорания. И эту энергию вполне возможно использовать в мирных целях.

Такую идею одним из первых высказал физик-теоретик Фримен Дайсон, который был не одинок в своих предположениях. Корнелиус Эверетт и Станислав Улам, активные участники Манхэттенского проекта, еще в 1944 г. провели первое серьезное исследование использования атомной энергии, для запуска ракет в космос.

В 1950-х годах президент Эйзенхауэр представил план: «Атом для мира». И пусть в то время предполагалось, что лучшее применение атомной энергии, это военные цели, то была первая попытка перенаправить ядерную технологию для гражданских нужд.

Пока американцы рассуждали и прикидывали, Советский Союз вывел на орбиту свой первый спутник. Соединенные Штаты были в шоке. До этого они воспринимали СССР, как техническое захолустье. Кроме того, очень немногие верили в безобидность советской космической программы. В ответ США в срочном порядке активизировали работу НАСА, ВВС США и Агентства перспективных исследований (ARPA).

Проект «Орион»

Космический корабль должен был способен доставить команду из 60 человек до любой из планет Солнечной системы, а в перспективе и до ближайших звезд. Но каким образом?

Идея была простой и заманчивой. По крайней мере, на бумаге. Под космическим кораблем размещается прочная пластина, которая будет служить толкателем. Ядерный заряд подается под толкатель и происходит взрыв. Благодаря ударной волне корабль поднимается в воздух.

Понятно, что одного взрыва будет недостаточно, поэтому их должно быть несколько. Сколько? Расчеты показали, что для вывода корабля в космос потребуется 800 (!) бомб, размером с легковой автомобиль. Они будут взрываться с частотой раз в секунду, придавая космическому аппарату необходимые импульсы.

Космический корабль с ядерно-импульсной ракетой проекта «Орион»

Огромная скорость, которую генерировали бы все эти взрывы, легко могла вывести корабль за пределы земного притяжения. Достигнув космического пространства, аппарат сохранил бы полученный разгон, а каждый новый толчок только бы ускорял дальнейшее движение. Президент Кеннеди призывал высадиться на Луну к концу 1960-х годов. Авторы проекта «Орион» собирались к тому времени быть уже возле Сатурна.

Очевидные недостатки программы

Америка никогда не жалела средств на свою науку, лишь бы не отстать от СССР. Однако есть вещи, которые сложно исправить, даже с очень большими деньгами. К таким, например, относятся радиоактивные осадки, которые образуются после череды взрывов восьми сотен атомных бомб.

Были и другие возражения. Что случится, если произойдет авария, и модуль с этими самыми сотнями бомб рванет целиком? Далее, вопросы с экипажем. При каждом взрыве астронавты будут получать 700 рад излучения. Долго они так продержатся?

Команда «Ориона» рассчитывала, что когда-нибудь в будущем будет изобретена «чистая» атомная бомба, которая не станет заливать все вокруг радиацией. Увы, такого не случилось. По мере раскручивания маховика холодной войны, все больше людей опасались ядерных взрывов. Поэтому проект быстро потерял популярность и в 1965 г. был закрыт.

Может ли вернуться «Орион»?

В ответ на запуск очередного советского спутника в 1961 г., собрание американских ученых, военных и экспертов выпустило доклад, в котором говорилось: «Ядерная тяга может более чем в два раза ускорить движение космического аппарата, по сравнению с обычным топливом. Это позволило бы проводить исследования Солнечной системы в действительно огромных масштабах».

Именно такая возможность привлекает умы ученых и инженеров.

Учитывая, что в ближайшее десятилетие люди планируют вернуться на Луну, устроить регулярное сообщение с Марсом, начать добычу полезных ископаемых на астероидах, проблему с ядерным излучением все равно придется как-то решать. Если это произойдет, то мечты человечества о покорении космоса перестанут быть такими уж фантазиями.

Возможно, подобный корабль будет построен и запущен вне пределов Земли, чтобы не создавать угрозу населению. А вместо экипажа посадят роботов, равнодушных к разгулу радиации вокруг. Так что, проект «Орион» рано списывать в утиль. Быть может, он еще сыграет свою роль.

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