Ученые рассказали, как поведут себя люди на Марсе

Изучению психологических и физиологических последствий тотальной изоляции — вроде межпланетных миссий — посвящено немало исследований. Российские ученые представили результаты одного из самых крупных экспериментов по этому поводу.
В рамках проекта «Научные международные исследования уникальной наземной станции» (SIRIUS) Института медико-биологических проблем РАН (Россия) в 2017 и 2019 годах было проведено два эксперимента. Первый длился 17 дней, второй — 120. В них приняли участие представители разных стран и культур, обоего пола, а результаты опубликованы вчера в журнале Frontiers in Physiology.
Проект посвящен изучению влияния изоляции на психологические и физиологические процессы человека. Цель — подготовка к миссиям на другие планеты, прежде всего на Марс. «Экипажи таких миссий, как правило, сокращают общение с Центром управления, все меньше делятся своими потребностями и проблемами, — рассказал один из авторов исследования Дмитрий Швед. — Усиление контактов наблюдалось во время важных событий, например при моделировании посадки».
Изменения в поведении фиксировали при помощи записи разговоров, а также мимики и акустических характеристик речи (интенсивность, частота и вариативность). За первые 10 дней миссии 2019 года ученые сделали 320 аудиозаписей разговоров продолжительностью около 11 часов. А вот в последние 10 дней число разговоров сократилось до 34, а их продолжительность — до 77 минут. На 11-й день эксперимента исследователи смоделировали искусственную задержку связи с Землей, аналогичную той, которую будут испытывать поселенцы на Луне или Марсе.
Интересно, что при таких условиях ученые отметили различия в общении между участвующими в эксперименте мужчинами и женщинами. У первых в большей степени наблюдались эмоции гнева, а у вторых — радости и печали. Но к концу эксперимента эти различия сглаживались.
Ученые в принципе наблюдали все большую автономность от Центра управления полетами на Земле у всех членов экипажа и при этом их сильную сплоченность между собой к моменту завершения эксперимента: люди сблизились, независимо от пола, национальности и культурных различий. По мнению исследователей, это выглядит многообещающим для будущих межпланетных миссий. Последняя часть эксперимента началась на прошлой неделе, 4 ноября, и выводы о нем позже дополнят эту картину.