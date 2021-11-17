Ученые рассказали, как поведут себя люди на Марсе

Изучению психологических и физиологических последствий тотальной изоляции — вроде межпланетных миссий — посвящено немало исследований. Российские ученые представили результаты одного из самых крупных экспериментов по этому поводу.



В рамках проекта «Научные международные исследования уникальной наземной станции» (SIRIUS) Института медико-биологических проблем РАН (Россия) в 2017 и 2019 годах было проведено два эксперимента. Первый длился 17 дней, второй — 120. В них приняли участие представители разных стран и культур, обоего пола, а результаты опубликованы вчера в журнале Frontiers in Physiology.

Проект посвящен изучению влияния изоляции на психологические и физиологические процессы человека. Цель — подготовка к миссиям на другие планеты, прежде всего на Марс. «Экипажи таких миссий, как правило, сокращают общение с Центром управления, все меньше делятся своими потребностями и проблемами, — рассказал один из авторов исследования Дмитрий Швед. — Усиление контактов наблюдалось во время важных событий, например при моделировании посадки».

Изменения в поведении фиксировали при помощи записи разговоров, а также мимики и акустических характеристик речи (интенсивность, частота и вариативность). За первые 10 дней миссии 2019 года ученые сделали 320 аудиозаписей разговоров продолжительностью около 11 часов. А вот в последние 10 дней число разговоров сократилось до 34, а их продолжительность — до 77 минут. На 11-й день эксперимента исследователи смоделировали искусственную задержку связи с Землей, аналогичную той, которую будут испытывать поселенцы на Луне или Марсе.