В Японии создали прибор стирающий память

Учёные провели несколько экспериментов, в рамках которых были использованы технологии оптогенетики. Оптогенетика помогает экспертам лучше понять структуру и функционирование нейронов в мозгу.



Специалисты сумели нарушить работу белка кофилина, отвечающего за корректную работу синапсов. Напомним, что синапсы помогают перевести кратковременную память в долговременную. В ходе нарушения данных процессов, информация в мозге сразу забывается.

Для стирания памяти исследователи ввели в мозг мышей аденовирус, который завязанный с флуоресцентным белком. В результате они сумели получить полный контроль над консолидацией данных в любой момент и любом участке мозга. Причина в том, что в процессе воздействия светового излучения, аденовирус выделяет кислород, который блокирует кофилин. У экспертов получилось устройство по типу нейтрализатора, которое стирает память, как в фильмах “Люди в черном”.

Научные специалисты сообщили, что на мышей воздействовали светом дважды. Первоначально животное облучали после обучения конкретной задаче, а далее в период сна после обучения задачи. В результате мыши целиком утратили информацию об изученной задаче.