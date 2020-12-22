Загробные тайны великих фараонов

Таинственные мифы и загадки Древнего Египта уже не одно столетие интересуют человечество. Пытаясь найти ответы, исследователи рисковали многим. Сейчас, после длительных раскопок и трудов великих ученых, мы имеем возможность узнать любопытные факты о древней цивилизации и таинственных событиях, связанных с погребением фараонов. Всего насчитывается более 70 пирамид в Египте и Гизе. Наиболее известны пирамиды Менкаура и Хафра. С ними связано большое количество древних легенд и таинственных происшествий. Жрецы пирамид были очень изобретательны и предусмотрительны, поэтому многие загадки пирамиды сохранили нетронутыми до сих пор.

Высота пирамиды Хафра составляет 136,5 метров. Строение у нее довольно простое: два входа у северной стены и две камеры внутри. Конструкция была сооружена из разных по размеру каменных блоков и облицована плитами белого известняка. Сверху гробница выложена красивым известняком желтого цвета. Желание прикоснуться к тайнам древних пирамид зачастую бывает опасно! Это подтверждают события далекого 1984 года. Длинная очередь посетителей направлялась в небольшое помещение возле саркофага – гробницу Хафра, в которой покоилась мумия фараона. Вернувшись, туристы задыхались от кашля, их шатало от недомогания и тошноты, слезились глаза. Пострадавших обследовали врачи, но отклонений замечено не было. Было объявлено, что усыпальница пропитана загадочным газом, непонятным образом просочившимся внутрь. Позднее, специалисты, подробно изучившие строение пирамиды, выдвинули несколько версий насчет появления едких газов: древняя ловушка египетских зодчих либо даже вмешательство мистических сил.

Пирамида фараона Менкаура, наследника Хафры является наименьшей из знаменитых гробниц. Сегодняшняя ее высота – 55,5 м, первоначальная – 66 м. С этой пирамидой также связана не одна зловещая легенда. Британский полковник Говард Венс в 1837 году обнаружил усыпальницу Менкаура, в золотой камере которой он обнаружил базальтовый саркофаг и крышку гробницы, в виде человеческой фигуры. К сожалению, саркофаг так и не достиг берегов Англии, утонув по пути из Египта. Существует предание, что египтяне воспользовались некоторыми секретными знаниями атлантов, прибывших когда-то в их страну. Например, считается, что чем больше масса пирамиды, тем сильнее воздействие, которое она способна оказать на организм человека. Причем гробница может действовать как благоприятно (исцелять), так и вредить людям. Поле влияния гробницы Микерина настолько широко, что некоторые туристы, задержавшиеся надолго в этой зоне, вскоре погибали.