Трехсотлетняя мумия девушки неожиданно открыла глаза

В Мексике в Кафедральном соборе было снято шокирующее видео, как мумия убитой 300 лет назад девушки, неожиданно «оживает», поднимая глаза. Таинственные кадры попали в Сеть. Опубликованное в интернете видео уже поглядело несколько млн. человек.

Отмечается, что один из гостей храма снимал на видео мумию ребенка. Некоторые зрители ролика называют его умело выполненной подделкой, иные убеждены, что моргающая мумия — это мистический знак, однако вот какой именно, пояснить не могут. Святая Иносения по легенде очень хотела ходить в школу вместе с иными девочками, однако отец не хотел отпускать ее учиться. Многие обвиняют создателя видео в монтаже. Мужчина зарезал девочку за то, что она хотела пойти в церковь. Погибшая была признана святой и верующие прозвали ее Иноценцией. От приобретенных ран малышка скончалась.

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