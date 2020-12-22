Ануннаки: тираны или спасители человечества

Несмотря на то, что шумеры жили предположительно 3-4 тысячи лет до нашей эры, они были удивительно продвинутой расой людей.

Но как они получили свои передовые знания и технологии? Согласно недавно обнаруженным древним текстам, шумеры описывают группу божеств, известных как Ануннаки, которые передали им эти знания.

Возникает вопрос: были ли Ануннаки всего лишь предметом шумерской мифологии?

Кто такие Ануннаки

Современное знание о них начинается с сэра Остина Генри Лейарда, английского археолога, который обнаружил клинописные таблички (один из самых ранних стилей письма) в 1800-х годах. Все, что известно об Ануннаках, взято из этих таблиц, изображающих шумерские эпосы и мифы. Однако даже сегодня, когда тысячи таких глиняных планшетов находятся в Британском музее, многие из них остались без перевода.

Если судить по клинописи, Ануннаки были божествами, жившими в древней Месопотамии, которая охватывала большую часть современного Ближнего Востока и Святой Земли.

В каких эпосах представлены Ануннаки:

Энума Элиш — миф, похожий на историю христианского творения, в которой люди созданы богами.

Эпос о Гильгамеше — описание Великого Потопа, когда боги доставляли указания избранным слугам, чтобы построить корабль для спасения небольшой группы людей и животных.

Очевидно — эпос имеет поразительное сходство с библейской историей о Ноевом ковчеге. Возможно, в то время группа существ, известных как Ануннаки, использовала какой-то корабль для спасения людей от наводнения, которые позже записали эту информацию. Однако какими были существа, и какой корабль они использовали? Было ли это большое деревянное судно, как в Библии, или более продвинутое средство передвижения, например, космический корабль.

Откуда и зачем пришли Ануннаки

Древние таблички дают небольшую информацию о происхождении Ануннаков. Проживая в Месопотамии, они говорили на другом языке, отличном от коренного диалекта. Значит, они пришли из другого места.

Согласно Ситчину, известному скептику официальных рассказов и историй, Ануннаки были «чужой» расой, которая прибыла на Землю и контролировала цивилизацию тысячи лет. Они прилетели с планеты, известной как Нибиру. Однако ее существование в нашей солнечной системе не доказано в научной среде.

Существует несколько теорий, почему Ануннаки посещают Землю:

Они пришли на Землю, чтобы искать золото в Африке. Есть свидетельства очень ранней добычи драгоценного металла в некоторых частях африканского континента, что может оказать небольшую поддержку этой теории.

Возможно, Ануннаки создали современную человеческую расу в свою пользу. Дополнительная часть этой теории предполагает, что наша раса могла быть сформирована как гибрид жителей Земли и Ануннаков.

Наконец, некоторые говорят, что они посланы наблюдать за людьми, чтобы в будущем передать еще большую силу или сознание.

Шумеры всегда были известны своими продвинутыми способностями в астрономии и математике, намного превосходящими другие цивилизации своего времени. Помимо астрономии и математики, они имели глубокое понимание энергетических полей, что было бы очень странно для группы людей, живущих в пустыне. Кажется, что у шумеров была какая-то особая потребность изучать энергетические поля, как будто они получили подсказку от более разумных существ.

Из текстов и легенд ясно, что древние шумеры с глубоким уважением относились к Ануннакам. Восславляли их как богов и благодарили за передовые знания. Возможно, эти разумные существа действительно прибыли из другого мира, как описано в древних текстах. Но зачем?

Почему они чувствовали необходимость дать нам такие мощные знания? Был ли это щедрый подарок или они манипулировали людьми в своих интересах. И вообще — они когда-нибудь уходили? Возможно ли, что они все еще присутствуют на Земле, наблюдая за нашей глупой молодой цивилизацией, продолжая использовать нас в своих целях?

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