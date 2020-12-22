Назад в будущее: ученые на пороге создания машины времени

По мнению профессионалов, параллельные миры убирают все представления человека о времени. Безграничная Вселенная, убеждены работники Университета Гриффита из Австралии, состоит из как минимум безмерного количества существующих параллельных измерений. Наша Вселенная — это в общем только один мир из большого количества других. Путешествия во времени могут стать реальностью уже в ближайшем будущем — с таким заявлением выступили австралийские ученые. Путешествие во времени вскоре вполне может стать реальностью.

Некоторые реальности очень схожи друг на друга, но функционируют в различное время. Сейчас они хотят заняться поиском мест, где вселенные пересекаются друг с другом, чтобы сделать механизм, который позволяет перемещаться между ними. Также ученые считают, что все «множественные миры» в состоянии воздействовать друг на друга. И если одно событие происходит в нашем измерении, то его отголоски обязательно проявляются в другом мире.

Таким образом, при условии, что получится отыскать точки соприкосновения различных миров, в таком случае получится разобраться в самом движении миров и все-таки возможно, попасть в другое время.