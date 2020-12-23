5 самых странных вещей на Земле

Вы когда-нибудь задумывались, какие самые странные вещи на нашей планете? Конечно, на этот вопрос могут быть десятки или даже сотни ответов, потому что Земля полна необычных вещей, о которых стоит упомянуть.

Созданы ли они руками человека или произошли естественным путем, вещи, которые мы представляем вам в этой статье, без сомнения, одни из самых странных на Земле.

Vantablack — наноматериал, разработанный в 2015 году британской компанией Surrey NanoSystems. Материал поглощает 99,98% света, который достигает его поверхности, как из ультрафиолетового спектра, так и из видимого и инфракрасного диапазона.

Это означает, что технически говоря, когда человек смотрит на объект, покрытый Vantablack, человеческий глаз ничего не видит. По сути, взгляд на это вещество ближе всего к тому ощущению, которое мы могли бы испытать, если бы посмотрели на черную дыру.

2. Аэрогель выглядит как кусок облака

Аэрогель, без сомнения, одна из самых странных вещей на планете. Это сверхлегкий материал , получивший прозвище «замороженный дым» или «твердое облако» из-за его эфирного вида. Впервые он был получен американским химиком Стивеном Кистлером в 1931 году.

Материал имеет чрезвычайно низкую плотность и на 99,8% состоит из воздуха. Аэрогель полностью поглощает инфракрасное излучение. Поэтому ученые считают, что из этого материала можно строить здания, чтобы позволить солнечному свету проникать внутрь, предотвращая теплообмен между комнатой и внешней средой.

Поскольку аэрогель является исключительным теплоизолятором, он уже используется НАСА для изоляции костюмов космонавтов. Слой аэрогеля толщиной всего 18 миллиметров может защитить человеческое тело при температуре до -150 градусов Цельсия.

Он также хорошо проводит электричество и может использоваться для опреснения морской воды. Вот почему ученые считают, что аэрогель — это материал будущего.

3. Акулы-гоблины: живые окаменелости с кошмарным обликом

Акулы-гоблины — редкий вид. Они обитают на больших глубинах и являются живыми ископаемыми , единственными живыми членами архаичного семейства акул — Mitsukurinidae .

Акулы-гоблины известны своими удлиненными челюстями с зубами, похожими на кривые гвозди. Эти существа способны обнаруживать электрические токи, излучаемые другими животными, и быстро вытягивать челюсти, чтобы схватить добычу.

4. Висмут, химический элемент с психоделическим внешним видом

Это четвертая по странности вещь на планете. Возможно, вы помните из школьных уроков химии о химическом элементе под названием висмут. Но, скорее всего, вы никогда не видели, как это выглядит.

Что ж, висмут имеет уникальную структуру, похожую на ступеньки лестницы. Края формируются быстрее, чем внутренние области, и это приводит к кристаллической структуре, которая, кажется, состоит из переплетенных квадратов, окрашенных в цвета радуги.

5. Самое странное — вулкан, извергающий голубую лаву

Вулкан Кавах Иджен в Индонезии примечателен тем, что он извергает голубую, а иногда и пурпурную лаву.

Фактически, лава, излучаемая индонезийским вулканом, не синего цвета, а приобретает эту очаровательную окраску из-за большого количества паров серы, испускаемых лавой. Когда они загораются, пары серы загораются голубоватым пламенем, отчего лава выглядит синей.

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