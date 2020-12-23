Пять буддийских правил благополучия

Буддисты верят, что счастливым можно стать только после достижения человеком внутреннего умиротворения. А внутреннее умиротворение, по их словам, возможно при условии соблюдения нескольких простых правил, напрямую связанных с благополучием.

Тибетский буддизм представляет собой пацифистскую философию, центральное место в которой занимает человеческое счастье. Однако, в отличие от западных убеждений, буддисты не верят, что счастье как-то связано с чувством удовлетворенности. Наоборот, если вы хотите быть счастливыми, сначала необходимо обрести внутренний покой. А для этого вы должны следовать пяти правилам благополучия.

Буддисты придумали правила благополучия, основываясь на том, что они называют жизненными «ядами». Это чувства и ситуации, которые управляют вами и влияют на ваше спокойствие. К ним относятся ненависть, беспокойство, высокомерие, эгоизм и несоответствие.

Пять правил благополучия созданы для того, чтобы вы могли избежать или избавиться от этих пяти ядов. А до тех пор, пока они будут отравлять вас изнутри, эмоции, которые они вызывают, будут разругать вашу сущность. Их усилия направлены на то, чтобы лишить вас счастья и благополучия. Поэтому, если вы стремитесь к внутреннему умиротворению, то должны следовать перечисленным ниже правилам.

«Ваше место — здесь, а время — сейчас», — Будда.

1. Избавьтесь от ненависти

Ненависть это сложная и серьезная эмоция. Она состоит из гнева, непринятия, обиды и отвращения. Соответственно, это очень агрессивное чувство, влияющее на все ваше мировоззрение. И до тех пор, пока ваше сердце наполняет ненависть, счастливыми вам не стать.

Вот почему буддисты и включают избавление сердца от ненависти в список своих пяти жизненных правил. Очевидно, что намного проще сказать, чем сделать. Но для полного освобождения от этой негативной эмоции вам понадобится эмпатия.

Вся суть в том, чтобы смотреть на вещи с точки зрения сострадания. Если же вы испытываете к кому-то ненависть, постарайтесь понять проступки и ограничения этого человека. Сострадательное отношение к другим людям поможет вам простить их и избавиться от ненависти.

2. Избавьтесь от своих тревог

Появление тревожности связано с беспокойным ожиданием будущего. Другими словами, это ожидание того, что произойдет что-то неприятное, способное вызвать страдания и чувство дискомфорта. Источником переживаний является вовсе не рациональный разум. Если бы вопрос заключался в рациональности мышления, то вы бы просто попытались найти способ уменьшить степень риска.

Лучший способ освободить свой разум от забот это присутствовать в настоящем. Вместо мыслей о том, что могло бы произойти, будьте здесь и сейчас, выжимая максимум из того, что у вас уже есть. Таким образом вы не только избавитесь от тревожности, но и повысите уверенность в себе.

3. Освободите свой дух от самонадеянности

Один из самых парадоксальных аспектов высокомерия это то, что оно делает вас уязвимыми. Если вы считаете себя лучше других людей, значит, вы злитесь на себя за свои малейшие ошибки. Смириться с неудачей намного проще, если вас кто-то критикует или когда ваша мотивация диктуется признанием со стороны.

Воспринимая себя слишком серьезно, вы только создаете себе проблемы. Но всего этого можно избежать с помощью скромности и осознания того факта, что жизнь недостаточно длинная для того, чтобы успеть научиться всему на свете и достигнуть всех своих целей. Без самонадеянности жизнь кажется значительно проще.

4. Научитесь давать

Буддисты акцентируют свое внимание на важности такого качества как щедрость. Им наделены все те, кто верит в себя и не хочет, чтобы другие люди тоже страдали. Щедрость делать богаче жизнь каждого из нас.

Умение отдавать говорит о наличии у человека личной власти. Когда вы дарите что-то от чистого сердца, это делает вас сильнее. Вы становитесь лучше как личность, что влечет за собой и повышение уровня благополучия. Благополучие это плод, который вы пожинаете и для себя, и для тех, кто вас окружает.

5. Больше принимайте и меньше ожидайте

Еще одно важное правило благополучия заключается в умении принимать любой жизненный опыт. Каждый человек, которого вы встречаете на своем пути, и каждая ситуация, в которой вы оказались, несут в себе ценный дар. Проблема только в том, что мы не всегда способны этот дар заметить.

Вместо того, чтобы жаловаться на происходящее с вами, относитесь к этому как возможности узнать что-то новое и повысить уровень своего благополучия. Но что лучше всего, у вас появляется возможность превращать негативные ситуации в возможности для роста.

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Правила благополучия тибетского буддизма являются руководством для повседневного применения. Усложнить себе жизнь очень просто, но представленные выше правила напоминают нам о том, что единственная важная вещь — это умение жить по-простому, быть скромными и позитивно настроенными по отношению к себе и другим людям. А все остальное — просто детали.

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