Загадочный гигантский «купол» обнаружили на спутниковых снимках Антарктиды

Странный гигантский «купол» был запечатлен на спутниковых снимках Google Earth в Антарктиде. Об этом сообщает Daily Star.
Кадры из картографического сервиса Google Earth были опубликованы на YouTube-канале MrMBB333, который регулярно делится с пользователями Сети необычными наблюдениями и различными природными явлениями.
В точке с координатами 66 36 14 S 99 43 40 E среди скал и снега на холодном континенте отчетливо просматривается странная фигура.
Автор видеоролика говорит: «Вы можете видеть то, что выглядит как купол в этой области здесь, вроде как на боку, или, вполне возможно, какой-то диск. Я смотрю на это как на своего рода вентиляционное отверстие, а это, возможно, большой диск, воткнутый в землю».
Исследователь также прокомментировал второе скальное образование.
«Вот здесь справа есть то, что выглядит как еще одно отверстие в земле или снеге и льду», — продолжает он. «Это похоже на большой квадрат рядом с круглым куполом».
В настоящее время видео уже набрало более 40 тысяч просмотров, и многие пользователи озадачены данной структурой. Многие, кто по координатам в Google Earth находил этот загадочный «купол», не смог объяснить, что же это на самом деле.