Загадочный гигантский «купол» обнаружили на спутниковых снимках Антарктиды

Странный гигантский «купол» был запечатлен на спутниковых снимках Google Earth в Антарктиде. Об этом сообщает Daily Star.

Кадры из картографического сервиса Google Earth были опубликованы на YouTube-канале MrMBB333, который регулярно делится с пользователями Сети необычными наблюдениями и различными природными явлениями.

В точке с координатами 66 36 14 S 99 43 40 E среди скал и снега на холодном континенте отчетливо просматривается странная фигура.