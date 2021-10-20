Сфинксы с бараньей головой обнаружены в Луксоре

Специалисты из археологической миссии Министерства по делам древностей Египта в ходе раскопок на территории древнего города Луксора неподалеку от ворот Карнакского храма нашли 3 фигуры сфинксов. У существ были обнаружены отколотые бараньи головы, пишет Ahram Online.

Фигуры были обнаружены неподалеку от так называемой аллеи сфинксов. Считается, что в древности эта дорога, длиной почти три километра, вела от Луксора к вратам Карнакского храма. Сфинксы были найдены в южной части храма, прямо у ворот. Сейчас ученые работают над восстановлением фигур.

По мнению археологов, в древности эти статуи также стояли вдоль аллеи сфинксов в числе прочих фигур. После реставрации ученые планируют вернуть бараньи головы на тела сфинксов, и выставить фигуры на всеобщее обозрение. Также исследователи собираются организовать выставку, посвященную истории этой аллеи и рассказать посетителям о ней с момента ее обнаружения и до наших дней.