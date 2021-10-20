Корабли-призраки всплыли у берегов Японии

Землетрясение на Иводзиме подняло со дна японские корабли времен Второй мировой войны.

У берегов Японии море явило миру корабли-призраки времен Второй мировой войны. Затопленные суда подняло с глубин землетрясение, которое произошло вблизи острова Иводзима. По данным издания The Daily Mail со дна поднялись в общей сложности 24 судна.

Фото из открытых источников

Речь идет о транспортных судах Японии, которые во время битвы за Иводзиму были захвачены американскими войсками. По данным издания, их переместили в западную часть острова, чтобы сформировать порт, поскольку в то время на острове не было таких сооружений. Суда использовали в качестве волнорезов для защиты других кораблей, выгружавших солдат и материалы на японский берег.

Спустя более чем 76 года суда вновь показались над водной поверхностью. Этому способствовало повышение сейсмической активности в районе вулкана Сурибачи, подземные толчки особенно сильно ощущались в западной части острова. где и были затоплены японские суда.

Фото из открытых источников

Телесеть All Nippon News показала кадр, на которых видны части корпусов судов, лежащие на вулканическом пепле.

В годы Второй мировой войны остров Иводзиму был известен под другим названием. На ряде карт он отображался как Браун-Бич. Императорская армия Японии соорудила на острове мощную линию обороны, благодаря которой на протяжении месяца удавалось отбивать атаки американцев. Битва за Иводзиму была единственной сухопутной операцией японских сил, в котором они понесли меньше общих потерь, чем США, хотя погибших было больше с японской стороны.

На острове располагалась военно-морская база, которая служила для США своего рода пунктом поддержки перед нападением на материковую Японию. Остров был возвращен США Японии в 1968 году и в настоящее время является военной базой Сил Самообороны, въезд гражданским лицам на него запрещен.

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