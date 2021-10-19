Когда-то кратер Езеро действительно был марсианским озером

Последние научные исследования снимков, полученных ровером Perseverance, доказали: ныне сухой и выветренный марсианский кратер Езеро некогда являлся озером. Миллиарды лет назад его подпитывала небольшая река.



Фотографии вдобавок позволяют сделать вывод: кратер подвергался неоднократным мощным наводнениям, сметавшим большие глыбы породы далеко выше по течению и тащившим их ко дну озера.

«Если взглянуть на полученные снимки, можно лицезреть лишь впечатляющий пустынный ландшафт, — комментирует Бенджамин Вайс из MTI. — Однако теперь мы располагаем доказательством, что у Марса было совсем иное прошлое. В нем случилось кое-что чрезвычайно важное».

Исследователи считают, что отложения в породах кратера способны хранить в себе признаки давней подводной жизни. Ровер займется поиском локаций для получения и складирования проб. Последние затем транспортируют на Землю, где исследователи изучат их на наличие биосигнатур.