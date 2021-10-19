Ученые рассказали подробности о событиях, которые произошли после падения астероида на Землю

Группа ученых из Техаса анализировала данные по всему миру, касающиеся астероида, врезавшегося в Землю более 65 миллионов лет назад. Напомним, что в тот день небесное тело огромных масштабов упало на поверхность Земли и уничтожило большинство представителей животного мира, в том числе динозавров. Собранные данные помогли ученым воссоздать хронологию процессов, происходящих после катастрофы.
При ударе метеорита испарились эвапоритовые породы, выбросив в атмосферу более трехсот гигатонн серных аэрозолей, а также около четырехсот гигатонн углекислого газа. Выброшенный материал создал облако, которое покрыло Землю, мешая солнечным лучам нагревать планету, сообщил научный журнал Live Science.
По этой причине средняя температура упала с 27 до 5 градусов по Цельсию, что привело к нарушению фотосинтезу, а вслед за ним и к разладу пищевой цепи.
Серные аэрозоли привели к продолжительному кислотному дождю, который истребил множество морских и речных животных.
Помимо этого, удар вызвал мощнейшие цунами, которые распространились по всей Земле. Максимальная высота волны могла достигать до 1.5 километров, другие цунами были высотой до 15 метров.
Удар метеорита вызвал массовые лесные пожары по всей планете, дым от которых также мешал прониканию солнечного света.
Падение метеорита образовало кратер, который сейчас назван Чиксулуб. Метеорит вызвал пятое массовое вымирание, которое уничтожило до 80 процентов всех видов животных.