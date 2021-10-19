Ученые рассказали подробности о событиях, которые произошли после падения астероида на Землю

Группа ученых из Техаса анализировала данные по всему миру, касающиеся астероида, врезавшегося в Землю более 65 миллионов лет назад. Напомним, что в тот день небесное тело огромных масштабов упало на поверхность Земли и уничтожило большинство представителей животного мира, в том числе динозавров. Собранные данные помогли ученым воссоздать хронологию процессов, происходящих после катастрофы.



При ударе метеорита испарились эвапоритовые породы, выбросив в атмосферу более трехсот гигатонн серных аэрозолей, а также около четырехсот гигатонн углекислого газа. Выброшенный материал создал облако, которое покрыло Землю, мешая солнечным лучам нагревать планету, сообщил научный журнал Live Science.

По этой причине средняя температура упала с 27 до 5 градусов по Цельсию, что привело к нарушению фотосинтезу, а вслед за ним и к разладу пищевой цепи.

Серные аэрозоли привели к продолжительному кислотному дождю, который истребил множество морских и речных животных.