Какой будет Земля через 500 лет

С каждым годом средняя температура на нашей планете увеличивается, и если на ближайшие десятилетия спрогнозировать, что будет с Землей более менее точно можно, то говорить о том, что будет через 500 лет сложно.



Тем не менее ученые решили поделиться своим мнением о развитии событий на планете через пять столетий.

Для начала сообщается, что до конца этого столетия температура на Земле вырастет на 2,7 градуса по Цельсию в среднем. При этом Землю через 500 лет ждет три возможных сценария развития.

Согласно первому продолжится глобальное потепление, и в результате планета станет непригодной для жизни.