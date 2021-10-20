В Испании запечатлели в небе «лик Бога»

В минувшую субботу проходило религиозное шествие по улицам города Севильи в Испании, и один из местных жителей решил в тот день сделать несколько снимков этого события.

«В субботу я уехал в 7 утра, чтобы найти место, потому что процессия вышла в 9 утра. Когда они проходили мимо меня, я сделал снимки на смартфон. Затем я загрузил их в свой аккаунт Instagram и Facebook», — рассказал Игнасио Фернандес Баррионуэво-Перена.

Спустя несколько часов один из его друзей позвонил ему и спросил, ретушировал ли он фотографию с помощью какой-либо программы: «Нет, я не ретушировал ее. Как я мог? Снимок загружен с мобильного телефона» и я плохо использую программы редактирования», — заявил он.