На старом снимке NASA обнаружили треугольный НЛО

Известный уфолог Скотт Уоринг сообщил о необычном объекте на околоземной орбите, который в 1986 году попал в объектив камеры аппарата NASA.

Уфолог уверен, что на снимке NASA зафиксирован треугольный неопознанный летающий объект (НЛО), который попал в объектив камеры миссии STS61C программы NASA «Space Shuttle». Данная миссия, в которой приняли участие 7 астронавтов, осуществлялась с 12 по 18 января в 1986 году.

Фото из открытых источников