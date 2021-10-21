Исцеление семейной кармы

У каждой семьи есть карма, на которую влияют проблемы родителей, братьев и сестер, родственников, культура, а также карма прошлых поколений. Возвращаясь в этот мир, мы продолжаем идти по так называемому энергетическому пути нашей духовной семьи, а семья эта очень большая и состоит не только из кровных родственников, но и из друзей, приемных детей, любовников, супругов, знакомых и коллег.

Но для начала давайте разрушим миф о том, что карма является нашей личной расплатой и наказанием за грехи прошлого. Исходя из принципа причины и следствия, карма — это просто скопление энергии, которую мы притягивали к себе во время своих множественных реинкарнаций. И от нее можно избавиться.

Для этого нам нужно всего лишь принять волевое решение «избавиться от мусора» и таким образом не только облегчить свою ношу и бремя нашего мира, но и освободить всю родословную семьи!

Все вокруг является энергией

Карму часто описывают фразами вроде «все возвращается», «что посеешь, то и пожнешь», «насилие порождает насилие» и т.д. Но среди всех подобных фраз только первая лучше всего определяет кармический аспект «причины и следствия».

Не забывайте, что все вокруг это энергия. Каждое мгновение своего существования мы посылаем и принимаем энергию. И делаем это не только мы.

Не забывайте также и о том, что души, бросающие тень на семью, не являются «плохими», а души, освобождающие от такой тени, не всегда «хорошие». Все члены вашего кластера душ согласились прийти в эту жизнь или оказаться в одной родословной, чтобы вместе извлечь определенные духовные уроки.

В основе кармы лежит закон причинно-следственных связей, а также наш идеальный и заранее спланированный (но не предначертанный свыше) жизненный путь. Карму можно рассматривать как дар, который мы преподносим сами себе, чтобы найти возможности для роста и развития.

Когда мы достигаем точки полного понимая себя и осознания, что именно мы являемся творцами этой бесконечной кармической петли, у нас появляется возможность использовать полученные знания для того, чтобы принять решение разорвать эту кармическую петлю. А люди, ранее поддерживающие существование этой петли для нас, теперь с радостью и любовью возьмутся делать все необходимое, чтобы очистить нашу карму.

Кармический груз

Вот несколько примеров кармического груза, который на нас взваливает наша духовная семья:

Насилие, Зависимость, Жестокость, Бедность, Болезни, Одиночество, Предательство. Кровосмешение.

Сосредоточьтесь на себе

Когда вы примете решение освободить свою жизнь от обязательств перед своим духовным кластером, чем согласились ограничить себя ради помощи остальным его членам с их проблемами, условия вашей договоренности будут выполнены. Вы делали это по разным причинам, основанным на опыте ваших прошлых жизней и, по большей части, на убеждении в бессилии «родных», вызванном либо их действиями, либо вашими. Вы просто хотели помочь им исцелиться и вернуть свою силу.

Вы должны осознать, что, вмешиваясь в их проблемы, вы тем самым ограничиваете не только свою жизнь, но и их. Они должны исцелить себя сами, а ваши попытки сделать это за них только замедляют процесс.

Также знайте, что как только вы перестанете направлять энергию на свою духовную семью, ее члены начнут нуждаться в вас еще сильнее, у них появится больше нерешенных проблем, а сами они покажутся еще более беспомощными, чем раньше. Теперь им придется научиться полагаться только на свои силы, ведь раньше они использовали для этого вас. Они привыкнут, но на это уйдет какое-то время.

Самое важное, что вы должны сделать, это сосредоточиться на том, что вы хотите создать в своей жизни, а затем направить свою энергию на реализацию этих желаний. Потребности вашей семьи долгое время служили оправданием вашему застою, отказу развивать свои таланты и наслаждаться жизнью.

Прекратив расходование своей энергии, вы сможете сфокусироваться на себе и своей жизни, что будет новым не только для этой вашей жизни, но и для всех предыдущих тоже.

Начните ставить перед собой цели, вспомните свои мечты и сосредоточьтесь на использовании своей энергии для улучшения собственной жизни.

Разрыв связей с семейной кармой

Представьте человека или людей, от которых вы хотите освободиться эмоционально и физически. Поместите себя или свою группу в розовый пузырь любви, прощения и сострадания. Попросите наставников подарить вам кармические ножницы. Найдите нити, соединяющие ваше сердце с сердцами других людей. Возьмите кармические ножницы и разрежьте эти нити. Благословите их, пошлите им свет и любовь, после чего покиньте розовый пузырь.

Вам придется проделать все это много-много раз в зависимости от того, насколько глубоко в прошлое уходит ваш кармический багаж и насколько сильно он отражается на вашей жизни. В итоге вы ощутите энергетический «хлопок», после которого злость и обида по отношению к человеку или ситуации будут заменены облегчением. Не удивляйтесь, если вам станет грустно, потому что какая-то ваша часть умерла. Вскоре вы заметите, что манипуляции и деморализующие ситуации с родными или друзьями превратились в нечто такое, с чем вы теперь легко можете справиться, даже если это будет означать соблюдение дистанции.

Эта методика неидеальна и вас может ждать неудача, но основной ваш груз обязательств исчезнет.

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