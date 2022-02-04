Загадочный артефакт из Эквадора

Более полувека назад этот артефакт был найден в Южной Америке. Он по-прежнему удивляет ученых и археологов, но тайна его так и остается нераскрытой. Речь о лидитовом, или, как его еще называют, эмбриологическом диске, о происхождении и предназначении которого споры ведутся до сих пор, а версии выдвигаются самые невероятные.

СТАРШЕ ПОТОПА

В 1931 году 40-летнему итальянскому священнику Карло Креспи, человеку весьма образованному, предложили возглавить миссию Салезианского ордена в Эквадоре. Отслужив два года в городке Макасе, падре перебрался в Куэнку. Он рьяно взялся за свои основные обязанности и заслужил признание местного населения и как духовный наставник, и как организатор помощи малоимущим. Всего за 10 лет он открыл в Куэнке сельскохозяйственную школу и колледж «Карнелио Мерчан» для обучения детей бедняков. Признательные прихожане, не имея денег и зная об увлечении падре старинными предметами, приносили в подарок Креспи самые разные артефакты, найденные во время работ на полях или в джунглях.

Вскоре принесенного местными жителями скопилось столько, что пришлось специально выделить три комнаты в колледже. В этой коллекции были представлены образцы практически всех индейских культур Эквадора. Куэнка, ставка последнего императора инков, была настоящим центром, куда веками стегались уникальные артефакты. Сам Креспи считал, что найденные вещи очень древние. «Их возраст старше потопа«, — говорил падре.

Любопытно, что часть изделий не относилась ни к одной из известных местных археологических культур! Помимо корон, масок, фигурок, особый интерес там представляли пластины, на которых отчетливо просматривались изображения и надписи. Причем рисунки на этих предметах явно отражали жизнь на другом континенте: пирамиды, слоны — такого в Южной Америке не встретишь.

В 1962 году колледж сгорел, содержимое одной из комнат с артефактами спасти не удалось…

Другая сторона лидитового диска.

НАСЛЕДСТВО ДРЕВНИХ ЭСКУЛАПОВ

Незадолго до пожара, в 1966 году, падре Креспи расстался с некоторыми предметами своей коллекции. В том числе с двухкилограммовым каменным диском диаметром 27 сантиметров. Незадолго до пожара он подарил (или продал) его известному колумбийскому ученому профессору Хайме Гутьерресу Лега. Тот специально заехал в Куэнку, будучи наслышан о знаменитой коллекции. Профессионал, он сразу оценил уникальный диск и несколько других предметов.

Весьма любопытны рисунки на передней и оборотной сторонах загадочного диска. Даже не медику вполне понятно, что а искусно исполненных изображениях прослеживается путь от момента зачатии и внутри маточного развития эмбриона (отсюда и название диска — эмбриологический) до взрослого человека. Как этот маршрут мог быть известен древним людям? Ведь яйцеклетка и сперматозоиды, которые достаточно подробно отображены на этом артефакте, были открыты лишь в XVII веке! Опять же невооруженным глазом их не увидеть, а первый микроскоп был изобретен в Голландии только в 1590 году. Между тем ученые-геологи Национального университета в Боготе категоричны: диск создан до нашей эры! Если точнее, то примерно в IV тысячелетии до и. э. Причем спектральный анализ исключил всякую возможность подделки. Кто они — эти древние генетики? Кстати, по аналогии у диска есть еще одно название — генетический.

Впрочем, этим медицинская часть коллекции профессора Яеги, привезенная из Куэнки, не ограничивается. В ней есть еще и медицинские инструменты, предназначение которых современные врачи определят без труда. Эти изделия выполнены очень изящно, но чуть меньше по размерам таких же современных. Так что древние эскулапы (и люди той поры в целом!) были меньше ростом, но явно весьма умело обращались с таким инструментарием.

К примеру, в коллекции имеется нож, о медицинском использовании которого несложно догадаться. Вверху рукоятки изображена голова женщины, от нее идет спираль, которая закручивается вокруг головы ребенка. Вывод простой: именно этим инструментом акушеры перерезали пуповину новорожденного. а также, вполне возможно, делали кесарево сечение — нож хоть и не металлический, но очень острый — сродни скальпелю хирурга.

ТУРЕЦКИМ ВЕТРОМ ЗАНЕСЛО

Удивителен и сам материал, из которого изготовлены диск и медицинские инструменты. Это лидит — камень, который в древности добывали в Лидии (местность в центральной части современной Турции). Несмотря но твердость, сравнимую с гранитом, лидит имеет слоистую структуру, и его невозможно обработать — камень попросту крошится. Даже современные технологии не позволяют производить его художественную резку.

Тем удивительнее сложные рисунки, выполненные на найденном диске. Значит, древние мастера использовали методы обработки, которые неизвестны нынешним технологам! Кто были эти люди и какое оборудование они использовали для работы — загадка.

Да как вообще лидитовый камень мог оказаться в Южной Америке? Сегодня помимо Турции его удалось обнаружить только а Карелии, горных районах Казахстана и Кыргызстана. а также в Рейнских горах я Германии. И почему был выбран именно лидит, когда по современным меркам есть более прочные и легче поддающиеся обработке материалы?

ПРЕДКИ ИЛИ ПРИШЕЛЬЦЫ?

Вывод один: эти технологии использовали представители более развитых цивилизаций. которые при выборе материала руководствовались неизвестными нам соображениями. К слову, н коллекции профессора Леги есть выполненные из лидита статуэтки примерло того же возраста — IV век до н. э. Фигурки очень похожи на людей, но только с куда белое выпуклыми глазами, приплюснутым носом и слегка оттопыренными ушами. Те самые представители ушедшей цивилизации?

В этом случае есть две версии. Первая — это некогда жившие в Южной Америке весьма просвещенные люди, которые по неизвестным причинам покинули континент или вымерли- Вторая — найденные артефакты принадлежат внеземным пришельцам, посещавшем нашу планету несколько тысячелетий назад. Вполне возможно, что это оставшиеся на Земле немногочисленные инопланетяне, обосновавшиеся специально или оставшиеся из-за невозможности улететь обратно.

Раскроют ли когда-нибудь ученые тайну эмбриологического диска и родственных с ним артефактов? Скорее всего. да. Пусть и не асе станет ясным а его про и схождении, но стремительно развивающиеся лабораторные технологии уже а ближайшем будущем смогут многое рассказать, опираясь на результаты различных анализов Б любом случае такие находки невольно заставляют уважительнее относиться к прошлому и дают еще один стимул для развития науки.

ТУПАК ИНКА ЮПАНКИ

Небольшой городок Куэнка — ближайший населенный пункт к месту ставки Тупак Инка Юпанки, самого успешного правителя Империи инков. Тупак Инка Юпанки правил Империей инков более 20 лет — с 1471 по 1493 год и прославился не только как полководец и искусный политик, но и как ценитель науки и искусства. Он всячески поддерживал ученых и художников, а также собирал различные артефакты, найденные на в обширных просторах Империи инков. Увы, она рухнула после вторжения конкистадоров. Император тогда был пленен. За него получен огромный выкуп золотом и серебром. Однако инки успели спрятать свои сокровища и артефакты — якобы именно в подземных тоннелях близ Куэнки. Позднее легенду подтвердили найденные тут с древние предметы.

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