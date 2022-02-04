Лапута: об устройстве небесных замков и не только…

Уже в наше время этот образ послужил созданию прекрасного мультфильма Хаяо Миадзаки «Небесный замок Лапута» (1986 г.), где описывается как скрытый от людей за вихревыми облаками, некогда могущественный, полный спящих роботов заброшенный летающий остров с заповедником и огромным деревом в центре.

НО…

Описанная Свифтовская Лапута до сих пор остается загадочной.

Евгений Крючников (физик)

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ЛАПУТА?

В первых классах, подобно многим своим сверстникам, я зачитывался «Путешествиями Гулливера». Увлекательные приключения героя Свифта полностью захватывали меня, заставляли пережить все то, что переживал он. Вместе с Гулливером я просыпался в стране лилипутов, привязанный к земле множеством тонких канатов, вместе с ним уводил через пролив многочисленный неприятельский флот, тушил пожар в королевском дворце, а потом попадал в страну великанов, жил в игрушечном домике, сражался с исполинскими крысами и осами, содрогался от ужаса, оказавшись в лапах чудовищной обезьяны…

Но пришло время, и я надолго увлекся совсем другими книгами. Пушкин, Достоевский, Толстой… Только недавно, уже окончив университет, я на досуге перечитал роман Свифта — и был буквально ошеломлен! Особенно поразили меня некоторые эпизоды из третьего путешествия Гулливера.

«Вдруг стало темно, но совсем не так, как от облака, когда оно закрывает солнце. Я оглянулся назад и увидел в воздухе большое непрозрачное тело, заслонявшее солнце и двигавшееся по направлению к острову; тело это находилось, как мне казалось, на высоте двух миль и закрывало солнце в течение шести или семи минут; но я не ощущал похолодания воздуха и не заметил, чтобы небо потемнело больше, чем в том случае, если бы я стоял в тени, отбрасываемой горой. По мере приближения этого тела к тому месту, где я стоял, оно стало мне казаться твердым; основание же его было плоское, гладкое и ярко сверкало, отражая освещенную солнцем поверхность моря. Я стоял на возвышенности в двухстах ярдах от берега и видел, как это обширное тело спускается почти отвесно на расстоянии английской мили от меня. Я вооружился карманной подзорной трубой и мог ясно различить на нем много людей, спускавшихся и поднимавшихся по отлогим, по-видимому, сторонам тела; но что делали там эти люди, я не мог рассмотреть».

Так описывает Джонатан Свифт «летучий остров» Лапуту, на котором побывал Гулливер в ходе своего путешествия, начавшегося 5 августа 1706 года. Что подтолкнуло выдающегося писателя к столь необычному вымыслу? Ведь сюжеты с «воздушными приключениями» в литературе того времени по вполне понятным причинам совершенно отсутствуют…

Но загадки этим не ограничиваются. Вот как описывает Свифт свою Лапуту:

«Летучий или плавучий остров имеет форму правильного круга диаметром в 7837 ярдов, или около четырех с половиной миль; следовательно, его поверхность равняется десяти тысячам акров. Высота острова равна тремстам ярдам. Дно, или нижняя поверхность, видимая только наблюдателям, находящимся на земле, представляет собой гладкую правильную алмазную пластинку толщиной около двухсот ярдов. На ней лежат различные минералы в обычном порядке, и все это покрыто слоем богатого чернозема в десять или двенадцать футов глубиной. Наклон поверхности острова от окружности к центру служит естественной причиной того, что роса и дождь, падающие на остров, собираются в ручейки и текут к его середине, где вливаются в четыре больших бассейна, каждый из которых имеет около полумили в окружности и находится в двухстах ярдах от центра острова».

Такое описание, на мой взгляд, было бы вполне уместно в научно-фантастическом романе нашего времени, когда рассказы о «летающих тарелочках» постоянно будоражат общественное мнение, а писатели-фантасты, умело пользуясь этим, с поразительным единодушием «конструируют» внеземные корабли на манер исполинского легкоатлетического диска (вспомним хотя бы ефремовский звездолет-диск из «Туманности Андромеды», обнаруженный Эргом Ноором и его товарищами на планете железной звезды). Но ведь Свифт творил четверть тысячелетия назад! Где мог отыскать он прототип «летучего острова»?

Однако даже геометрию нельзя считать самой удивительной характеристикой Лапуты. Созданный воображением писателя «летучий остров» не просто «парит в воздухе» подобно аэростату; его обитатели могут управлять им с помощью довольно сложной установки. И, как это ни невероятно, придуманный Свифтом двигатель не казался бы анахронизмом и на страницах современного научно-фантастического произведения.

«Но главной достопримечательностью, от которой зависит судьба всего острова, является огромный магнит, по форме напоминающий ткацкий челнок. Он имеет в длину шесть ярдов, а в ширину — в самой толстой своей части — свыше трех ярдов. Магнит этот укреплен на очень прочной алмазной оси, проходящей через его середину; он вращается на ней и подвешен так точно, что малейшее прикосновение руки может повернуть его. Он охвачен полым алмазным цилиндром, имеющим четыре фута в высоту, столько же в толщину и двенадцать ярдов в диаметре и поддерживаемым горизонтально на восьми алмазных ножках вышиною в шесть ярдов каждая. В середине внутренней поверхности цилиндра сделаны два гнезда глубиною в двенадцать дюймов каждое, в которые всажены концы оси и в которых, когда бывает нужно, она вращается.

Е. Катышева

Никакая сила не может сдвинуть с места описанный нами магнит, потому что цилиндр вместе с ножками составляет одно целое с массой алмаза, служащего основанием всего острова.

При помощи этого магнита остров может подниматься, опускаться и передвигаться с одного места в другое. Ибо по отношению к подвластной монарху части земной поверхности магнит обладает с одного конца притягательной силой, а с другого — отталкивающей. Когда магнит поставлен вертикально и его притягательный полюс обращен к земле, остров опускается, но когда обращен книзу полюс магнита, обладающий отталкивающей силой, то остров поднимается прямо вверх. При косом положении магнита остров тоже движется в косом направлении, ибо силы этого магнита всегда действуют по линиям, параллельным его направлению…»

Весьма наукообразное, по-своему убедительное и уместное описание. Читая его, невозможно не вспомнить, что и современные фантасты часто любят пускать летательные аппараты своих инопланетян по силовым линиям геомагнитного поля… Но ведь написаны-то приведенные выше строки в 1726 году! Как могла возникнуть идея магнитного двигателя в те времена, когда само понятие «двигатель» еще не существовало, а все транспортные устройства перемещались лишь мускульной силой да парусами?

И последняя тайна — это замечательное открытие лапутянских астрономов. «Эти ученые большую часть своей жизни проводят в наблюдениях над движениями небесных тел при помощи зрительных труб, которые своим качеством значительно превосходят наши. И хотя самые большие тамошние телескопы не длиннее трех футов, однако они увеличивают значительно сильнее, чем наши, имеющие длину в сто футов, и показывают небесные тела с большей ясностью. Это преимущество позволило им в своих открытиях оставить далеко позади наших европейских астрономов. Так, ими составлен каталог десяти тысяч неподвижных звезд, между тем как самый обширный из наших каталогов содержит не более одной трети этого числа. Кроме того, они открыли две маленьких звезды, или спутника, обращающихся около Марса, из которых ближайший к Марсу удален от центра этой планеты на расстояние, равное трем ее диаметрам, а более отдаленный находится от нее на расстоянии пяти таких же диаметров. Первый совершает свое обращение в течение десяти часов, а второй — в течение двадцати одного с половиной часа, так что квадраты времен их обращения почти пропорциональны кубам их расстояний от центра Марса, каковое обстоятельство с очевидностью показывает, что означенные спутники управляются тем же самым законом тяготения, которому подчинены другие небесные тела».

Откуда, спрашивается, мог Джонатан Свифт узнать о спутниках Марса? Они ведь были обнаружены лишь полтора века спустя, в 1877 году!

Есть ли какой-нибудь ответ на поставленные вопросы? Неужели тайна Свифта так и не будет разгадана?

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