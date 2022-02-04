7 вещей, от которых нужно отказаться, чтобы стать по-настоящему счастливыми

На протяжении всей нашей жизни перед нами то и дело возникают разные варианты принятия решений, возможности и дороги, которыми можно пойти. Поэтому можно сказать, что разница между жизнью счастливой и несчастной заключается в наших ежедневных привычках. Идеальная жизнь не гарантирована никому из нас, но вы определенно можете повлиять на ее качество, принимая взвешенные решения и выбирая себе более здоровые и полезные привычки.

Учитывая все это, закономерно возникает вопрос: какие именно плохие привычки мешают нам стать счастливыми?

1. Игра в жертву.

Несомненно, в жизни не раз будут возникать моменты, когда мы будем оказываться жертвой чьих-то необдуманных поступков. Однако когда происходит подобное, у нас есть два варианта: начать изображать жертву или стать тем, кто сумел выжить. Если мы выберем первый вариант, то в конечном счете сольемся с этой ролью, отказываясь от своих сил и теряя контроль над возможностью выбирать.