Как черпать мощную энергию прямо из-под ног: вы никогда так не делали

Большинство людей даже не догадываются, что могут получать сильнейший заряд позитивной энергии каждый день, совершенно бесплатно, просто если будут ходить по-другому…
Какой самый большой страх из всех стихийных бедствий, с точки зрения травмирующих событий, для человека? Это не пожары и не наводнения. И даже не ураганы и цунами. Это землетрясения. Знаете, почему? Потому что земля является для человека самой главной психологической и энергетической опорой.
К большому сожалению, многие из нас совершенно не придают никакого значения энергетической связи человека с землей и даже не догадываются, какой мощный ресурс в этой связи скрывается.
Я расскажу вам о специальной технике передвижения в пространстве, которая усиливает наш контакт с землей и помогает нам использовать ресурс планеты для усиления нашей личности. И, конечно же, для притяжения мощной энергии земли и свежих чудодейственных жизненных сил. Сразу к упражнению, совету и действию.
Пройдитесь, как вы обычно ходите, думая о чем-то своем. Прямо сейчас. Отложите в сторону эту публикацию и сделайте 5-10 шагов. Сделали? А теперь пройдитесь, полностью сконцентрировавшись на ваших ногах, стопах, голенях и ступнях, полностью сосредоточьтесь на каждом движении и шаге. Не спешите и двигайтесь медленнее, чем обычно. Также сделайте 5-10 шагов.
Почувствовали разницу? Ваши ноги стали двигаться по-другому. Возможно, более неуверенно, возможно, более неловко. Что-то точно произошло. На самом деле, в этот момент вы впервые стали напитываться энергией планеты, словно батарейка, которая 50 лет лежала в кладовке.

Энергия планеты и земли в первый раз в жизни стала поступать в ваш организм. Но дальше ног она не поднялась. Наполнила только половину вашего тела. Давайте теперь поднимем ее выше. Давайте наполним весь ваш организм этой удивительной, мощной энергией.
Отложите публикацию еще раз и пройдитесь, одновременно думая о своем и сосредотачивая внимание на своих ногах и стопах. Как вы двигаетесь, как ставите ноги, как шагаете, что чувствуете.
Во время движения больше не улетайте только в свои мысли. Постоянно концентрируйтесь на ногах и ходьбе. Думая о своем, параллельно приучите себя чувствовать опору в ногах. Ходите так постоянно.
Так, вы будете получать очень мощный природный ресурс, который будет давать вам не только сильнейший энергетический заряд, но и уверенность в себе. Вы автоматически будете получать не только доступ к свежим жизненным силам, но и к новым мыслям и решениям. Будете прокачивать и усиливать ваше здоровье, разум и эмоциональный интеллект.
Вы станете более уверенными и сдержанными. Ваши мыслительные процессы станут более чистыми и более точными. Даже если вы не ходите, а сидите, чувствуя, как ваши ноги упираются в пол или диван, вы все равно можете прочувствовать контакт с землей. Можете больше не улетать полностью в мысли, не отрываться от земли, а постоянно получать ее мощный энергетический ресурс.
Приучите себя ходить и чувствовать связь с землей подобным образом, и ваша жизнь уже в самом скором времени удивительным образом изменится в лучшую сторону.

По материалам: Искусство Переговоров