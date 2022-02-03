Как черпать мощную энергию прямо из-под ног: вы никогда так не делали Большинство людей даже не догадываются, что могут получать сильнейший заряд позитивной энергии каждый день, совершенно бесплатно, просто если будут ходить по-другому…Какой самый большой страх из всех стихийных бедствий, с точки зрения травмирующих событий, для человека? Это не пожары и не наводнения. И даже не ураганы и цунами. Это землетрясения. Знаете, почему? Потому что земля является для человека самой главной психологической и энергетической опорой.К большому сожалению, многие из нас совершенно не придают никакого значения энергетической связи человека с землей и даже не догадываются, какой мощный ресурс в этой связи скрывается.Я расскажу вам о специальной технике передвижения в пространстве, которая усиливает наш контакт с землей и помогает нам использовать ресурс планеты для усиления нашей личности. И, конечно же, для притяжения мощной энергии земли и свежих чудодейственных жизненных сил. Сразу к упражнению, совету и действию.Пройдитесь, как вы обычно ходите, думая о чем-то своем. Прямо сейчас. Отложите в сторону эту публикацию и сделайте 5-10 шагов. Сделали? А теперь пройдитесь, полностью сконцентрировавшись на ваших ногах, стопах, голенях и ступнях, полностью сосредоточьтесь на каждом движении и шаге. Не спешите и двигайтесь медленнее, чем обычно. Также сделайте 5-10 шагов.Почувствовали разницу? Ваши ноги стали двигаться по-другому. Возможно, более неуверенно, возможно, более неловко. Что-то точно произошло. На самом деле, в этот момент вы впервые стали напитываться энергией планеты, словно батарейка, которая 50 лет лежала в кладовке.Энергия планеты и земли в первый раз в жизни стала поступать в ваш организм. Но дальше ног она не поднялась. Наполнила только половину вашего тела. Давайте теперь поднимем ее выше. Давайте наполним весь ваш организм этой удивительной, мощной энергией.Отложите публикацию еще раз и пройдитесь, одновременно думая о своем и сосредотачивая внимание на своих ногах и стопах. Как вы двигаетесь, как ставите ноги, как шагаете, что чувствуете.Во время движения больше не улетайте только в свои мысли. Постоянно концентрируйтесь на ногах и ходьбе. Думая о своем, параллельно приучите себя чувствовать опору в ногах. Ходите так постоянно.Так, вы будете получать очень мощный природный ресурс, который будет давать вам не только сильнейший энергетический заряд, но и уверенность в себе. Вы автоматически будете получать не только доступ к свежим жизненным силам, но и к новым мыслям и решениям. Будете прокачивать и усиливать ваше здоровье, разум и эмоциональный интеллект.Вы станете более уверенными и сдержанными. Ваши мыслительные процессы станут более чистыми и более точными. Даже если вы не ходите, а сидите, чувствуя, как ваши ноги упираются в пол или диван, вы все равно можете прочувствовать контакт с землей. Можете больше не улетать полностью в мысли, не отрываться от земли, а постоянно получать ее мощный энергетический ресурс.Приучите себя ходить и чувствовать связь с землей подобным образом, и ваша жизнь уже в самом скором времени удивительным образом изменится в лучшую сторону.По материалам: Искусство Переговоров