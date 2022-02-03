Элон Маск отодвинул мир на полшага от Апокалипсиса?

На протяжении всего января 2022-го года любители смартфонов и даже совсем не любители этих чудо-девайсов, с большим энтузиазмом обсуждали новый креатив от Элона Маска, который называется Tesla Phone. Телефон как бы будет обладать такими удивительными техническими характеристиками, что бросить ему вызов сможет разве что перспективный роскосмософон от господина Рогозина, а все остальные производители разорятся.

Главной рекламируемой особенностью Tesla Phone станет Starlink, с которым телефон сможет связываться в любой точке мира. Более того: у каждого покупателя телефона окажется автоматический безлимитный пакет на бесконечный срок, скачивать можно будет что угодно и сколько угодно на скорости 200 мегабит.

Следующий пакет наворотов – это Neuralink, то есть возможность подключать коробочку напрямую к чипу в мозгу, возможность общаться напрямую с другими девайсами компании, возможность проводить операции с криптовалютами, а так же солнечная панель, позволяющая заряжать телефон и отсутствие в телефоне каких-либо отверстий, что дает возможность работать в воде на глубине до двух метров.

Полные характеристики начинки можно посмотреть по ссылке, но на данный момент эта информация как бы отходит на второй план, поскольку не очень понятно – есть такой телефон или нет. Сообщений в прессе море, причем в профильной, но кина с дефиле Элона, где он машет новой коробочкой, нигде не наблюдается.

Некоторые комментаторы новости не исключают, что речь пока может идти или о рекламной кампании, или о происках конкурентов, которые начались еще в ноябре 2021-го года, когда в сети Weibo появился ролик с каким-то китайским концептом, где утверждалось, что этот тот самый Tesla Phone.

Сейчас все оно как-то более по-взрослому и сильно похоже на правду, согласно которой может быть телефон будет в продаже уже в декабре. Возможно, что это пока не точная информация, поэтому Элон помалкивает и впереди паровоза не выбегает, оставляя себе возможность перенести начало продаж устройства и не ударить при этом лицом в грязь – мол, я такого и не обещал, это все враги какие-то фейки придумали. Однако и скорее всего истина, как говорят, где-то рядом и рано или поздно подобное устройство в продаже появится, что тему Tesla Phone из обычной рекламной болтовни забрасывает очень далеко и в конспирологию, и даже в эсхатологию.

Гипотетические характеристики телефона настолько интересные, что переводят его в категорию MUST HAVE для любого преппера. Главное и первое, чего все боятся при крахе цивилизации – это потеря связи и доступа к своим средствам. Tesla Phone решает эту проблему. Это буде банкомат, носимый в кармане и радиостанция, вещающая на дальность 40 000 километров, причем с отличным качеством. При этом весь мир вокруг может превратится в труху, а эта штука будет работать. Вечером, забившись где-то в руинах можно будет посмотреть кино про Терминатора 2 или что-то типа того.

Второе интересное следствие – это удар по другим производителям телефонов и владельцам сотовых станций – удар, который они не переживут. Это будет как изобретение CD для прославленных производителей кассет и виниловых грампластинок, только гораздо хуже.

Производители кассет, у кого была голова на плечах, тут же переключились на новые технологии, но Apple которой захочется конкурировать с Маском, придется запускать свои спутники. А это довольно долго и дороговато. При этом Apple – это очень серьезная компания, там годовая выручка больше чем весь бюджет таких славных и великих стран, как Российская Федерация.

А уж сотовым операторам РФ, а так же продавцам мобильной связи других стран придется слиться – их услуги больше не будут нужны. И это просто взорвет рынок. Сколько бы ни стоил Tesla Phone – это будет дешевле, чем бесконечные платежи сотовым операторам и люди на него постепенно будут переходить.

Третье уже даже не следствие, а вопрос: откуда технологии, Зин (про деньги мы уже скромно Зину не спрашиваем)? Apple, как мы выше заметили, компания не бедная, но технологий предполагаемого Tesla Phone у них нет, а Маска откуда-то есть и скорее всего никто не сможет их повторить. Неужели снова зеленые человечки?

Не менее интересный вопрос и сами технологии. Так, в сказочку про спутниковые телефоны, которые связываются со спутником на дистанции 40 000 километров, какая-то часть населения игрового мира Планета Земля еще как-то верит. Но малюсенькая коробочка, без антенн и без атомной электростанции в рюкзаке?! Такого не может быть при условии круглой Земли.

Наконец пятое следствие, где уже фигурирует та самая эсхатология.

Системы управления современным миром очень хрупкие, поэтому любые события, которые могут быть использованы для переформатирования мира в Новый Мировой Порядок (геологический катаклизм, третья мировая война) все эти системы неминуемо разрушат и потому руководить этим Новым Мировым Порядком глобалистам будет довольно сложно.

Не будет, в частности, телевизора, по которому странам и народам можно показать новых великих вождей и дать установку их любить. Поэтому конспирологов этот факт всегда успокаивал: если Новому Мировому Порядку нужны будут телевизор и интернет, то сильно жестоко форматировать планету не станут – электричество остается у большинства людей. Но, если телефоны от Тэслы будут у нужного количества новых граждан нового дивного мира, то благословенный коаксиальный кабель можно и вырубить – связь и денежная система все равно сохранят работоспособность. И это для глобалистов очень классный вариант.

Отсюда можно думать, что пока Tesla Phone (или его аналог) не появится на рынке, не насытит рынок, не будет доступным по цене (так, чтобы его купили 500 миллионов человек для начала) – какого-то Апокалипсиса нам не устроят. В таком случае Элон Маск может быть реально всю эту жесть с разрушениями капельку отодвинул. Но сработает ли – тут мы не знаем, так что следим за развитием событий.

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