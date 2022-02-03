Теории ученых о пространстве и времени

Прошлое, настоящее и будущее, существуют одновременно.

С открытием важной, хотя и неожиданной пространственно-временной связи, Эйнштейн понял, что эти две вещи больше нельзя рассматривать отдельно. Они слиты воедино и образуют непрерывное многообразие. Внезапно он осознал нечто невероятное, а именно то, что наше понимание прошлого, настоящего и будущего — лишь настойчивая иллюзия.

Сначала Эйнштейн не был особенно взволнован идеей единого пространства-времени и отклонил новую четырехмерную геометрию, предложенную немецким математиком Германом Минковским, как «лишнюю» педантичность, но, в конце концов, он принял эту идею.

Восприятие времени и пространства

Как выразился философ Артур Шопенгауэр:

«Самое незначительное настоящее имеет перед значимым прошлым преимущество реальности» — и эти слова нельзя так легко опровергнуть.

Большинство из нас убеждены, что реальность означает события настоящего момента. Это наше фундаментальное убеждение, потому что единственное, что мы понимаем — это реальность момента. Мы делим время на прошлое, настоящее и будущее, и это, вероятно, важно для понимания нашей реальности.

Но что, если наше восприятие времени и пространства просто обмануло нас, а все что было, есть и будет, существует одновременно?

Известный физик-теоретик Брайан Грин утверждает, что мы чувствуем время как непрерывный поток. Но попробуйте думать о времени как о серии снимков или моментов, рассматривая каждое событие серией из фрагментов. Грин объясняет:

«Если мы представим все эти моменты или снимки, и выстроим их в линию, то увидим все, что происходило: каждое мгновение здесь на Земле, каждый миг вращения Земли вокруг Солнца и действия во всей вселенной. Мы увидим каждое событие, которое когда-то происходило или когда-либо случиться — с рождения нашей вселенной (около 14 млрд лет назад), создания Земли (4.5 млрд лет назад) до сегодняшних событий».

Мы воспринимаем время как проходящее в одном направлении. В конце концов, мы не можем просто заглянуть в будущее или пересмотреть наше прошлое, если захотим. Кажется, что каждая минута ежедневно продвигает нас вперед, тянет нашу жизнь к неумолимому концу. Что если ваше прошлое, настоящее и будущее происходят прямо сейчас?

Теория «Блочной Вселенной»

Новая теория «блочной вселенной», утверждает, что время не «протекает», а скорее, присутствует всегда.

«Нашу вселенную можно рассматривать как гигантский четырехмерный блок пространства и времени, содержащий все, что когда-то происходило» — объяснил доктор Кристи Миллер из Центра времени в университете Сиднея.

По мнению ученых, время и события не проходят мимо нас, а затем полностью исчезают. Они существуют одновременно в разных частях пространства и времени. Просто мы не можем получить доступ к чему-либо за пределами блока, в котором находимся.

Зеркальное отражение Вселенной

Есть также теория, выдвинутая британским физиком Джулианом Барбуром, о создании «Зеркальной Вселенной». Пытаясь решить загадку, почему время движется в определенном направлении, две отдельные группы физиков предположили, что около 14 миллиардов лет назад, Большой взрыв мог породить вторую, обратную зеркальную вселенную, где время движется в противоположном направлении: назад, а не вперед. Если теория верна, то по другую сторону существует вселенная, в которой направление событий противоположно нашему.

Исследования пространства и времени продолжаются. Если доказательство будет найдено, оно может раскрыть многие тайны вселенной, например, природу темной материи.

Естественно, эта иллюзия нашего понимания прошлого, настоящего и будущего с одной стороны очень убедительна, но все еще иллюзия, с которой мы живем каждый день, каждую секунду, непрерывно.

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