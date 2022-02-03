5 самых мощных талисманов для привлечения денег

Лучшие финансовые талисманы
К наиболее распространенным талисманам относят толокнянку (денежное дерево). Листья растения по форме напоминают монетки. Когда оно зацветет, то проявит самое мощное действие. Растение следует поместить в кабинете или в спальне, но можно и на кухню. Оно способно повысить энергетику и везение не только обитателей, но и всего дома. Положительные волны будут активно распространяться по жилищу, что активирует финансовые потоки. В результате у людей повышается желание работать. Кроме толокнянки, привлекают деньги герань, драцена, лимон.
Золото
Золотые изделия привлекают денежную удачу и улучшают творческий потенциал. Как талисман их лучше применять людям сильным, которые легко преодолевают препятствия. Тем, кто много переживает, золото способно ухудшить положение и негативно повлиять на нервную систему. Украшения лучше всего надевать на важные встречи. Они производят прекрасное впечатление на людей. Не рекомендуется носить золотые изделия вместе с серебряными — они нейтрализуют друг друга. К хорошим талисманам относят и платину, которая способствует росту творческого потенциала.
Цвет одежды
При выборе одежды стоит учитывать и принадлежность к знаку зодиака. Красный цвет окажет помощь тем, кто ежедневно сталкивается с конкурентами. Одежда синего и фиолетового цвета идеально подходит интеллектуальным личностям. Гардероб в зеленых и голубых оттенках лучше использовать физически активным людям.
Драгоценные камни
Все драгоценные камни, перечисленные далее, привлекают денежную удачу:
- гранат делает людей более красноречивыми;
- цитрин наделяет силами и не дает уставать;
- авантюрин является источником вдохновения и творческой энергии;
- хризолит оберегает своего владельца от неприятных и лживых людей;
- топаз наделяет людей рассудительностью и равновесием;
- тигровый глаз защитит своего владельца от сглаза и порчи, а также усиливает «шестое» чувство.
Важно. Драгоценные камни нужно надевать по необходимости. Хризолит и цитрин разрешается использовать постоянно.
Талисманы фэн-шуй
В восточной культуре свои взгляды на денежное везение и успех. Хорошим талисманом считается трехлапая жаба. Она приносит достаток. Следующий талисман — дракон. Он способствует обретению мотивации и успеха. К денежным талисманам также относят монеты, воду, цитрусовые и феникс. У них особенные свойства. Монетки нужно носить в кошельке или поместить рядом с зеркалом. В офисе на стол можно поставить емкость с водой, а лучше всего приобрести фонтан. Феникс можно применить как заставку на рабочем столе компьютера или в качестве картины. Всегда в доме должны присутствовать цитрусовые фрукты.