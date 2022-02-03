5 самых мощных талисманов для привлечения денег

Деньги и остальные ценности финансового характера невероятно важны для людей, ведь им приходится жить в материальном мире. Чтобы удача вошла в жизнь надолго, нужно применять мощные талисманы.



Действие талисманов

Неурядицы и проблемы ив жизни встречаются у многих. Талисманы повышают энергетику людей и активируют денежные потоки в конкретном доме или квартире. Эти качества присущи растениям, драгоценным камням, металлам и другим предметам.

Не следует сосредотачиваться только на одном талисмане, ведь в совокупности они повысят продуктивность, везение, стрессоустойчивость и другое.

Лучшие финансовые талисманы

К наиболее распространенным талисманам относят толокнянку (денежное дерево). Листья растения по форме напоминают монетки. Когда оно зацветет, то проявит самое мощное действие. Растение следует поместить в кабинете или в спальне, но можно и на кухню. Оно способно повысить энергетику и везение не только обитателей, но и всего дома. Положительные волны будут активно распространяться по жилищу, что активирует финансовые потоки. В результате у людей повышается желание работать. Кроме толокнянки, привлекают деньги герань, драцена, лимон.

Золото

Золотые изделия привлекают денежную удачу и улучшают творческий потенциал. Как талисман их лучше применять людям сильным, которые легко преодолевают препятствия. Тем, кто много переживает, золото способно ухудшить положение и негативно повлиять на нервную систему. Украшения лучше всего надевать на важные встречи. Они производят прекрасное впечатление на людей. Не рекомендуется носить золотые изделия вместе с серебряными — они нейтрализуют друг друга. К хорошим талисманам относят и платину, которая способствует росту творческого потенциала.