Японская бабушка Канэ Танака в свои 119 лет чувствует себя бодро: 7 её феноменальных советов долголетия

Канэ Танака – подтверждённая документами долгожительница Японии. Она родилась в 1903 году и 2 января 2022 года спокойно начала свой 120-й год жизни. Танака на сегодняшний день является самым старым живущим человеком на планете.

Мир сходит с ума – как же ей это удалось. А сама Канэ Танака спокойна как никогда. Бабуля родилась в японской деревне Кадзуки (сейчас – часть Фукуоки), поэтому с детства имела чистый воздух и просторы. Всего в семье было 8 детей и Танака была седьмой.

Она нарушила все законы долгожительства и понимания окружающими, как так сталось. Ведь Танака родилась недоношенной и слабой, её выкармливала не родная мать, а кормилица.

Когда девушке было 19 лет, она вышла замуж за своего двоюродного брата, с которым познакомилась только на свадьбе (виной всему жёсткие японские традиции).

Итак, совет №1 – крепкие нервы

Танака не расстроилась из-за того, что увидела жениха на свадьбе, а отнеслась к этому спокойно. Просто тихо выполняла свои семейные обязанности и родила ему 4-х детей (две дочки и два сына).

Поэтому миф о том, что женщины мало живут из-за большого количества детей, неверен.

Совет №2 – добрые дела

Помимо своих 4-х собственных детей, Танака согласилась взять приёмную дочь. Но судьба была к ней неблагосклонна: она потеряла всех троих дочек от разных недугов за непродолжительный период.

Когда Танаке было 44 года, у неё осталось только двое сыновей. Несмотря на трудности в жизни, она продолжала всё это время работать вместе с супругом в семейном магазине. Они продавали сладости, лапшу и рисовые лепёшки.

Жизнь была непростой – мужа забирали на два года на военную службу и Танака тянула весь быт сама. Позже началась война, её сын прошёл войну, плен, но вернулся домой. Второй сын Танаки так и не смог вернуться с войны.

В это время Танака помогала детям своих родственников – у неё всегда было доброе сердце.

Совет №3 – семья

Сильная привязанность к мужу и сыну, как подчёркивает сама Танака, никогда не давала ей падать духом, какие бы тяжёлые времена не были.

Именно семья – один из главных факторов, по её мнению, который и помогает долголетию. Танака всем советует иметь крепкую и любимую семью!

Совет №4 – здоровый сон без ограничений

Кажется, это будет моим любимым пунктом среди всех советов японской бабушки. Она всегда старается высыпаться по полной, и сон входит в её описание обязательных условий долгой жизни.

Сейчас она живёт в доме престарелых, но никогда не забывает о том, чтобы выспаться вдоволь.

Кстати, нельзя сказать, чтобы у бабули идеальное здоровье. Во время войны она имела кишечную инфекцию, а потом дважды пережила самый страшный недуг человечества (в 46 лет и в 103 года!). Причём недуг коснулся двух разных органов.

То ли дело было в оперативности хирургов, то ли госпожа Удача махала возле неё крыльями, но Танака встала, отряхнулась и пошла жить дальше.

Далее – опять чудо, в 118 лет Танака снова заболела, даже нуждалась в кислороде, но затем всё прошло бесследно, и она вновь наполнилась энергией.

Совет №5 – работа без конца

По некоторым данным, Танака работала в магазине до 102-х лет! Вот что значит – иметь любимую работу. Может, это именно она так долго поддерживала японку в тонусе?

Когда Танаке было уже 107 лет, её сын написал про неё книгу, где рассказывает о жизни своей матери.

Совет №6 – вера в Бога

Танака является глубоко верующим человеком и считает, что это Бог подарил ей столько дней жизни. Она за всё благодарит его и продолжает выполнять все заповеди и жить с добрыми помыслами.

Японская бабушка с удовольствием не пренебрегает получить очередной диплом от Гиннесса, которыми она уже завалена под завязку и съесть бесплатную конфетку после вручения премии.

Совет №7 – игры, кофе и сладости

Танака сочиняет стихи, играет в настольную игру «Отелло» и совершает прогулки по дому престарелых. Японка целыми днями пьёт кофе, любит сладости и занимается математикой, тренируя мозг. Любит красить губы и носить браслеты. При этом она находится в своём уме и при памяти.

Японка говорит, что надежда даёт человеку силы жить дальше. Но много у Бога не просит – Танака сказала, что 120 лет для неё будет вполне достаточно.

По матеиралам-Глубины психологии