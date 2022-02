Где все пришельцы: Самые необычные теории о происхождении человечества

Если начать с великих загадок человечества, то возникает ряд вопросов о подлинной правде происхождения человека. Два из них следующие: Неужели продвинутая цивилизация все-таки решилась на колонизацию Вселенной, и являются ли люди результатом такого действия? Находятся ли люди под наблюдением «чужих», которые следят за тем, как они развиваются и в каком направлении движутся?

Эти вопросы возникли не недавно и не в современный период. Напротив, с древнейших времен люди пытались объяснить себе свое существование на планете Земля и задавали себе вопрос, существуют ли каким-то образом существа, превосходящие их, которые наблюдают за ними и могут помочь или навредить им.

Сначала появилось множество легенд о происхождении человека, которые пытались дать ответы на эти вопросы с помощью как можно более разнообразных объяснений, начиная от идеи о спустившихся с небес богах, путешествующих на «огненных колесницах», и заканчивая неизвестными существами, появившимися из вод на борту неких таинственных кораблей. Со временем эти легенды сложились в целые мифологии, а позже человек стал подходить к этой теме более интеллектуально, записывая знания и рассуждения на эту тему в книги.

Работа «A Compendium Of Universal History. Ancient And Modern, By The Author Of ‘Two Thousand Questions On The Old And New Testaments» поднимает семь основных вопросов. Они следующие:

— Кто такие люди?

— Откуда они произошли?

— С какой целью были созданы?

— Для чего они предназначены?

— В течении какого времени они существуют?

— Зачем они существуют?

— Какова конечная цель их существования?

Работа состоит из десяти томов и включает в себя все знания, связанные с этими вопросами, накопленные людьми до момента публикации. Очень интересная деталь включена в третий том под названием «Commentarius in Acta Apostolorum, Epistolas Canonicas et Apocalypsin».

В этой главе говорится о явном существовании параллельных вселенных и упоминается тот факт, что в случае крупной катастрофы или апокалипсиса достойные и мудрые люди будут эвакуированы в эти параллельные миры.

Даже в работе «Turris Babel» («Вавилонская башня») иезуитского ученого Афанасия Кирхера 1679 года есть ссылки на параллельные миры и даже содержится гравюра с картой параллельных вселенных.

Эта исправительная колония на Андаманских островах в 1890-х годах могла быть колонией, созданной инопланетянами, которые, по мнению некоторых, могут стоять за происхождением человека.

Происхождение человека: Исправительная колония и инопланетные наблюдатели

В одном из 32 томов «Histoire du peuple de Dieu» («История народа Божьего») французского историка-иезуита Исаака-Жозефа Беррюйера говорится о самых древних храмах, известных истории. В этом томе упоминается, что Бог на самом деле был человеком.

Кроме того, в том же томе книги говорится, что Бог наказал как людей, так и других богов, заставив их жить на планете Земля, которая была лишь одной из многочисленных колоний в нашей Вселенной. Таким образом, возникает теория о исправительной колонии, созданной Богом или инопланетянами.

Согласно этой теории, инопланетяне также могут быть, по сути, людьми, которые когда-то жили в цивилизованном мире, расположенном где-то в другом уголке космоса. Некоторые из этих внеземных людей совершили очень большой грех или поступок и были депортированы со своей материнской планеты и сосланы на Землю.

Здесь эти инопланетные изгнанники стали первыми жителями Земли, и им пришлось начинать все с нуля. Научно доказано, что только 7% человеческой ДНК содержит элементы, характерные для планеты Земля. Остальное имеет неизвестное происхождение, и теория колонии-поселения может рассматриваться как объяснение этой загадки.

Согласно другой теории, на планете Земля сменяли друг друга различные цивилизации с разной степенью развития, одни более развитые, другие менее развитые. В определенный момент своей эволюции эти цивилизации пережили катаклизм, своего рода апокалипсис, который ознаменовал конец развития и существования одной цивилизации и начало новой.

Все эти этапы эволюции сменявших друг друга цивилизаций наблюдала и записывала группа бессмертных существ, которые жили и продолжают жить среди людей. Речь идет о наблюдателях, представленных на гравюрах Голландской исторической Библии. Они никогда не раскрывают свою личность, не вмешиваются, но наблюдают и записывают человеческую деятельность с самого начала.

Те, кто наблюдает за людьми из тени, изображены в Голландской исторической Библии на гравюрах, где они записывают все, что наблюдают вокруг себя. Их записи составляют, таким образом, целую серию тайных хроник, содержащих все секреты человеческих цивилизаций.

Внеземное происхождение человека

Другие интересные аспекты, касающиеся возможного внеземного происхождения человека, связаны с Египтом. Первый египетский фараон, существование которого признается историками и археологами как реальный факт, появляется довольно поздно в истории. Однако до него у Египта была целая предшествующая история, за которой стояли целые тысячелетия развития человеческого рода. Поскольку речь идет об очень отдаленном периоде, исследователи склонны называть его «сказочным эпосом».

Что касается древних египтян, то они считали себя прямыми потомками богов. В старых легендах говорилось, что боги спустились с небес, взяли землю Египта под свою власть и колонизировали ее.

Между 2000 и 1110 годами до нашей эры, в период Фиванской монархии, египетские жрецы утверждали, что у человека, как он изначально появился на Земле, не было никаких эволюционных механизмов. Поэтому с приходом богов человечество получило знания о том, что значит построить цивилизацию.

На протяжении тысячелетий правили боги, среди которых можно назвать Птаха, Амона, Ра, Шу, Себа, Осириса, Сета и Гора. Со временем, через смешение крови, произошел переход от династии богов к историческим человеческим династиям.

Летом 1994 года археологи сделали сенсационное открытие в Файюме. Они обнаружили подземные гробницы с мумиями, которые датируются примерно 6000 годом до нашей эры и которые были изучены в генетических лабораториях. Было обнаружено, что ДНК этих мумий в некоторых последовательностях отличается от генотипа человека. Эти различия были значительными, и они не могли быть результатом простых генетических мутаций. Таким образом, можно сделать вывод, что эти мумии не имели человеческого происхождения. Они также имеют некоторые человеческие характеристики, но не полностью, они могли появиться только в результате смешения между различными видами, между земными и внеземными видами.

Согласно легенде, боги исчезли или ушли на покой, но, молча, продолжали наблюдать за людьми. Примерно в 1961 году американские и российские исследователи обнаружили в космосе загадочный объект, похожий на искусственный спутник, расположенный на эксцентричной орбите вокруг Земли. Объект был назван «Черным рыцарем», а его происхождение и роль до сих пор остаются окутанными тайной.

Тем не менее, люди часто задаются вопросом, существуют ли инопланетяне и наблюдают ли они за ними из космоса. Однако гораздо реже они спрашивают себя, не делят ли они свою собственную планету, Землю, с существами и таинственными сущностями, о которых они ничего не знают.

НЛО были запечатлены на пленке и на фотографиях при выходе и входе в вулканы. Человеку удалось исследовать очень небольшой процент океанов Земли.

Хотя во многих древних текстах, таких как «Historia Naturalis» Плиния, говорилось о загадочных существах, которые построили целые цивилизации на дне глубочайших океанов и которые время от времени выходят на поверхность в гигантских металлических кораблях.

Поэтому не только инопланетяне должны быть предметом изучения, но и мы должны рассмотреть возможность того, что среди нас живут инопланетяне.

