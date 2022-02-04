На Земле существует река шириной 400 километров

Для многих это станет открытием, но на нашей планете действительно есть реки шириной в четыреста километров. Это удивительно, поскольку даже многочисленные протяженные реки Земли и близко не достигают такой длины, не говоря уже про ширину.

Название этой четырехсоткилометровой реки Хамза. Уверен, многие из вас о ней никогда не слышали и уж тем более, не изучали на уроках по географии.

Еще несколько лет назад считалось, что самая длинная река мира это Ла-Плата шириной примерно 200 километров. Даже великий Нил не превышает 100 километров, а Амазонка и того, в два раза уже.