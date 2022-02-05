Как начать день правильно?

Чтобы быть продуктивным и энергичным, нужно задать своему уму и телу правильный настрой с самого утра, ведь первые часы после пробуждения становятся фундаментом для всего дня. Вспомните свои первые действия с утра. Вы просыпаетесь сразу по будильнику и идете в душ? Или отключаете его по нескольку раз с надеждой поспать еще 10 минут? Включаете телевизор и полчаса пьете перед ним чай? Просматриваете почту? Делаете зарядку?

Правильное начало дня состоит из многих мелочей, и каждая из них важна. Мы можем даже не знать, что определенными действиями расхолаживаем себя. Они могут казаться совсем невинными, но именно в них прячутся ростки лени.

Худшее, что вы можете для себя сделать – потратить утро на бесполезные занятия, такие как листание новостной ленты в соцсети или просмотр сериала.

Чтобы начинать день правильно,нужно подготовиться к нему еще с вечера. Все мы знаем, насколько важен сон для здоровья, но стоит помнить не только о его количестве, но и о качестве. Кроме того, важную роль играет время засыпания.

Лучше всего ложиться спать не позже 23:00, уделять сну не меньше 7 и не больше 9 часов. Ученые выяснили, что лучше всего организм отдыхает в промежуток с 22:00 до 24:00 часов. Засыпая рано, мы можем выспаться даже за 6 часов. Если же ложиться после полуночи, требуется больше времени для восстановления сил.

В помещении должно быть полностью темно и тихо, температура воздуха +19 градусов. Кровать — удобная, не слишком мягкая. Если будильник поднимает вас легко, значит, сон налажен правильно. Идеально, когда вы сами просыпаетесь без будильника в одно и то же время.

Но если вы соблюдаете эти правила, и все равно не высыпаетесь – воспользуйтесь методикой под названием «10-3-2-1-0». Все очень просто. За десять часов до сна нельзя употреблять кофеин, за 3 часа – запретить себе еду и алкоголь, за 2 часа – прекращать работать, за час – отключать все экраны. Последний час нужно посвятить расслаблению – чтению книг, созерцанию аквариумных рыбок, успокаивающим ритуалам, которые вы придумаете для себя. Выбросьте из головы все негативные мысли, привычка «переваривать» проблемы создает новые неприятности – нас начинает мучить бессонница. А что же это за ноль в конце? Когда утром прозвенит будильник, не вздумайте его сбрасывать: «0» нажатий на кнопку «отложить». Проверено на себе – методика работает на «отлично».

Чтобы хорошо спать, врачи рекомендуют также вести активный образ жизни. Если мы много двигаемся в течение дня, то расходуем весь запас энергии и к вечеру чувствуем приятную усталость. Если же энергия не расходуется, то организм отказывается отдыхать. Если не хотите заниматься спортом – побольше ходите. Поставьте на телефон шагомер и выполняйте его задания.

Самый лучший способ начать день – это планирование. Сядьте и напишите список дел, которые надо сделать. Внесите туда все до самой последней мелочи — заменить лампочку, купить корм собаке.

Во-первых, планирование воодушевляет и повышает мотивацию. Вспомните, как вы себя чувствуете после составления плана – будто горы готовы свернуть. А во-вторых, мозг разгружается от необходимости помнить все и сразу, и его можно использовать для чего-то более полезного.

Совершайте активные действия. Что это значит? Мы можем действовать пассивно, реагируя на чужие действия, а можем сами быть активными. От того, что мы делаем в первые минуты, зависит наше поведение в течение дня. Например, если с утра вы сразу же открываете мессенджер и начинаете отвечать на сообщения – это пассивное действие, поскольку вы реагируете на чужую активность. Лучше сделать что-то полезное или поднимающее настроение. Ту же зарядку, например. Почитайте развивающую литературу, помедитируйте, потанцуйте под веселую музыку. И тогда вы будете создавать свою реальность, а не реагировать на вызовы окружающих.

Наиболее продуктивное время для умственной деятельности наступает примерно через час после пробуждения и длится часа полтора. Печально, если это время вы проводите в транспорте. Но даже в транспорте можно читать или слушать развивающие книги.

Заветные полтора часа лучше всего отвести для саморазвития: изучения иностранных языков, чтения профильной литературы, решения математических задач, поиска креативных идей для вашей работы, написания статей. Если совсем нет возможности выделить время для умственной работы в указанный период дня – сделайте это в выходные.

Выберите что-то определенное, что вы будете делать именно в эти часы, и занимайтесь каждый день. Очень быстро вы заметите прогресс. Отключайте все раздражители – уведомления на телефоне, звук оповещений на компьютере. Пусть ничто не мешает сосредоточиться.

Составьте себе расписание и следуйте ему. Организм благодарно реагирует на наличие распорядка. Если каждый день одно и то же время по полчаса читать книгу или делать упражнения для развития мышления, то уже через неделю мозг будет сам напоминать: «Так, что там у нас по распорядку? Книга? Давайте-ка ее сюда!»

Зная, как начать день правильно, мы можем улучшить свою жизнь и сделать много полезного для собственного будущего. И, что самое главное, — это вовсе не сложно.

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