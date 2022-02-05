Тайны Антарктиды: базы НЛО, немцев, древних жителей Земли

В начале 2000 годов из Антарктиды были отозваны все научные экспедиции, работающие там в тот момент. Им на смену прибыли специалисты, работающие на оборонные ведомства. Что же такого могли обнаружить учёные на Ледовом материке? Версий немало. И у каждой из них есть своя удивительная история.

Антарктида была обитаемой?

Почти 200 лет назад в Стамбуле была найдена карта, составленная известным турецким картографом и адмиралом военного флота Пири Рейсом, который жил в шестнадцатом столетии.

Он изобразил на карте южную часть Земного шара. Странным оказалось то, что береговая кромка антарктической земли была полностью лишена ледяного покрова. Картограф нанёс на этом месте коричневую горную цепь.

Есть другие карты и средневековые записи, свидетельствующие о том, что некогда существовала процветающая земля, где обитают животные и люди. Причём из описаний было ясно, что эти карты перерисованы с более древних. В частности, карта Пири Рейса была скопирована с древнегреческой. Согласно легендам и преданиям арабских мореходов, на той земле живут люди более высокой цивилизации.

Старая карта Антарктиды.

Сейчас трудно поверить в то, что Антарктида когда-то была обитаемой, и на материке жили люди в достаточно комфортных климатических условиях. Геологи утверждают, что возраст антарктических льдов равен шести миллионам лет. А первый человек, по уверениям историков, появился на Земле 200 000 лет назад. То есть Антарктида стала непригодной для жизни задолго до появления людей на планете.

Но древние карты и манускрипты говорят об обратном – на южном континенте кипела жизнь.

Летающие тарелки в Антарктиде

Сравнительно недавно были обнародованы фотографии американского исследователя Джозефа Скипера. В разных местах Антарктики им были обнаружены огромные диски, вмёрзшие в лёд. Они были идентифицированы учёными-уфологами, как летательные аппараты внеземного происхождения.

А затем произошла утечка информации из оборонного ведомства США о том, что над Антарктидой постоянно находится космический военный спутник, подавляющий радио сигналы этих объектов.

Тёплое озеро под толщей льдов

В полутысяче километров от Южного полюса находится озеро Восток. Толщина ледяного покрова над ним составляет почти 4 000 метров. Содержание кислорода в нём в пятьдесят раз выше, чем в любом пресном водоёме планеты, а температура воды – почти двадцать градусов. И это в центре самого холодного континента Земли.

Именно за это озеро развернулась негласная война между США и Россией. Научные экспедиции, финансируемые правительствами США и Великобритании, планировали заняться серьёзными исследованиями озера. Но неожиданно все работы были остановлены и свёрнуты.

Под толщей льда скрывается пресное озеро.

Одновременно с этим на российских полярных базах произошла ротация кадров и было завезено большое количество дорогостоящей аппаратуры.

Нацисты нашли земной рай?

История с базой нацистов в Антарктике многим кажется нереальной. Но некоторые документы, найденные в секретных архивах Третьего Рейха, проливают информацию на самую секретную операцию немцев.

Согласно предположениям древнегреческого историка и философа Платона, Антарктида – это отколотая часть легендарной Атлантиды. А это значит, что древние знания атлантов могут быть скрыты под льдами самого холодного континента планеты.

Верхушка Третьего Рейха прекрасно понимала, что без секретных технологий одержать победу в будущих войнах не удастся. Именно поэтому нацисты искали по всему миру древние знания и артефакты давно исчезнувших цивилизаций. Были организованы экспедиции и в Антарктиду.

Чтобы сохранить секретность, для доставки исследователей использовались исключительно подводные лодки. Вскоре командующий полярным флотом заявил, что его команда обнаружила настоящий земной рай.

Есть версии, что немцам удалось построить секретную базу в подземных пустотах, вход в которые был найден под водой. Не исключено, что тайное поселение нацистов, названное «Новая Швабия», существует до сих пор. Возможно, на следы этой базы в 2000 году наткнулись полярники. В свою очередь это заставило срочно заменить гражданских учёных на профильных специалистов из спецслужб.

А может это связано с контактами с представителями внеземных цивилизаций.

В конце 50-х годов группа из восьми советских полярников отправилась в экспедицию к Южному Полюсу. Назад вернулось лишь трое. Один из выживших рассказал, что на них было совершено нападение светящимися дискообразными летательными аппаратами. Попытка сфотографировать НЛО закончилась трагически. Фотограф был испепелён лазерным лучом, посланным с одного из объектов. Погибли и те, кто пытался защищаться с помощью охотничьих ружей.

Но с кем или с чем могли столкнуться полярники?

Известно, что немцы разрабатывали летательные объекты дискообразной формы. Если предположить, что они действительно основали базу на Шестом континенте, то именно на ней и могли проводиться дальнейшие усовершенствования летающих тарелок.

Возможно, полярники стали невольными свидетелями испытания летательных устройств, и были атакованы. Но нельзя и исключать, что атака была проведена представителями внеземной цивилизации, однажды потерпевшие аварию во льдах Антарктиды.

Пока это всё лишь предположения. Мы не знаем истинных причин засекречивания научных исследований в Антарктиде, но всё-таки кое-какая информация просачивается. Ледяной континент продолжает надёжно хранить свои секреты. Но есть надежда, что когда-нибудь все загадки Антарктиды будут разгаданы.

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