Загадочные следы двухметровых колес, которым 14 миллионов лет

Расположенная в Фригийской долине в районе Ихсание в Афьонкарахисаре, «Древняя дорога» привлекает внимание геологов, археологов и искусствоведов со всего мира своей геологической структурой и загадочными следами колес глубиной два метра.

3000-летняя Фригия, расположенная в обширных географических районах Эскишехира, Кютахьи, Анкары и Афьонкарахисара, известна своими скальными гробницами и памятниками.

Историческая фригийский долина, которая имеет вид природного музея под открытым небом, была признана ЮНЕСКО Всемирным наследием с 2015 года.