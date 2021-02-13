Биокинез: как сила мысли меняет структуру ДНК

Одним из самых больших преимуществ интернета является быстрое распространение информации. Это касается абсолютно всех тем, в том числе связанных с духовностью. Еще несколько лет назад альтернативные методы терапии ограничивались только музыкой, цветами, акупунктурой и гомеопатией. Но, благодаря эволюции нашего мира, сегодня перед нами открывается множество возможностей и способов проложить свой жизненный путь. Сегодня мы поговорим о биокинезе.

Приходилось ли вам слышать об этой технике? Если вы еще не знакомы с данным методом использования силы мысли, то сейчас мы это исправим.

Биокинез или витакинез — это использование человеком своей врожденной силы мысли, способной влиять на некоторые физиологические аспекты тела вроде цвета глаз, волос, кожи, роста и т.д.

Представленная техника существует уже очень много лет и базируется на концентрации и силе мысли, направленных на создание человеком энергии, которая может менять молекулярную структуру вещей. Это означает, что с помощью концентрации внимания люди могут научиться управлять этой энергией и направлять ее на изменение структуры своей ДНК.

Следовательно, биокинез обладает большим терапевтическим потенциалом. Но как именно происходит модификация ДНК с помощью внутренней энергии человека? По мнению специалистов-практиков, чтобы добиться хороших результатов, нужна железная дисциплина, ежедневные занятия медитацией и регулярное прослушивание аудионаставлений, по большей части с помощью гипноза.

Секрет к достижению желаемых результатов от биокинеза заключается в силе воле, поэтому практикам рекомендуется сохранять веру и постараться мысленно прочувствовать свою трансформацию.

Действительно ли биокинез работает?

Ученым все еще предстоит доказать реальную результативность техники биокинеза. Поэтому можно сказать, что мы сейчас оказались перед испытанием своей веры: хотим ли мы верить в силу своих мыслей или нет? Любой, кто понимает, что с помощью силы мысли можно достичь чего угодно, освоит представленную методику гораздо легче всех остальных.

Есть люди, которые утверждают, что для создания чего-либо достаточно просто этого пожелать (и вибрировать на соответствующем уровне). Мы же с определенной долей уверенности можем сказать лишь то, что в квантовом мире не существует материи, а есть только частички, взаимодействующие с другими частицами и подвергающиеся влиянию элементов, находящихся на расстоянии миллионов световых лет и в других «измерениях».

Все, что существует вокруг нас и известно нам как материя, в действительности является совокупностью атомов, взаимодействующей с другими такими же совокупностями атомов. Так, у всего есть своя аура. Даже неживые предметы наделены определенным зарядом и способны аккумулировать и излучать энергетические потоки.

Все, что нас сейчас окружает, существует также и в первом астральном измерении. Вот почему во время сознательного выхода из своего тела мы по-прежнему можем найти свой дом, свою комнату и свои вещи в более или менее похожем к реальному состоянии. А когда мы говорим о живой материи (люди, животные, растения и т.д.), то их энергетическое излучение будет более сильным и полным эмоциональных/психологических впечатлений, поскольку все они — сознательные создания.

А если все вокруг это энергия, то вполне логичным будет предположить, что мы постоянно обмениваемся ею со всем, что нас окружает. Сама способность манипулировать Вселенной с помощью силы воли является последствием возможной экстраполяции отношений между квантовой наукой и духовностью.

Идея того, что мы можем контролировать все, что с нами происходит, меркнет при более глубоком погружении в какую-либо духовную доктрину. Карма, к примеру, здесь вообще не учитывается, поскольку является производной всех возможностей и трудностей, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Этот закон открывает или закрывает перед человеком двери — тут все зависит от урока, который ему нужно выучить, а этот урок нельзя просто «проскочить» с помощью силы воли.

Если ваша любовь будет заблокирована где-то внутри вас, то ничего не будет происходить так, как вы того хотите. Тогда лучше всего будет делать добрые дела и таким образом повернуть все плохое вспять, когда нам будет позволено это сделать.

Магия — это иллюзия

У реинкарнации нет ничего общего с магией. Все устроено иначе. Вещи вроде нашего тела, биотипа, семьи, социальных условий при рождении и даже страны, в которой эта реинкарнация происходит, заранее предопределены. А наше эмоциональное состояние в данном случае является результатом того, что мы приносим с собой из своих прошлых жизней. Это и делает одни жизненные уроки проще, а другие — сложнее.

Принятие решений — это часть нашего путешествия и у каждого из них есть последствия, за которые мы несем ответственность. Однако есть и решения, которые мы не можем принять. Людям под силу далеко не все.

С практичной точки зрения изменение тела и ДНК невозможны. Однако теоретически в этом есть смысл. Да, у энергии действительно есть сила, но мы как вид были неспособными развить в себе этот навык, оказавшись в итоге ограниченными материальными рамками.

Научно доказано: физические упражнения могут менять ДНК

И это предельное расстояние, на которое научное мышление может приблизиться к изучению и пониманию биокинеза. Согласно результатам исследований, опубликованным в журнале Cell Metabolism в 2012, во время занятий спортом мы каким-то образом меняем свою ДНК.

Ученые обнаружили, что когда люди, ведущие малоподвижный образ жизни, начинают заниматься физическими упражнениями, в их ДНК мгновенно происходят изменения.

Как это возможно? Очень просто: упражнения влияют не на сам генетический материал, «зашитый» в мышцах, а на молекулы ДНК, находящиеся в этих мышцах. Это химические и структурные изменения. Такие перемены это первые этапы перепрограммирования мышц, которое приводит к их укреплению.

Изменения в ДНК еще называют эпигенетическими модификациями. Они подразумевают появление или утрату определенных химических маркеров в структуре ДНК. В ходе исследования было обнаружено, что ДНК, находящаяся в мышечной ткани людей, занимающихся спортом, имела меньше химических маркеров, чем до начала занятий. Эти изменения происходят в участках ДНК, содержащих гены, которые отвечают за адаптацию мышц к физическим нагрузкам. Данные открытия показывают, что человеческий геном более динамичный, чем мы себе представляли, поскольку наши клетки могут приспосабливаться к изменениям в окружающем мире.

Таким образом, можно сказать, что у биокинеза есть довольно сильная теоретическая база, а ДНК человека не настолько «жесткая», какой кажется. Но действительно ли мы являемся простыми смертными, способными на великие подвиги? Что ж, попытка — не пытка, так почему бы и не попробовать, не так ли?

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